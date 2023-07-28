Здоровье

сегодня, 11:28

3235 жителей Липецкой области пострадали от укусов клещей

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#клещи
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3235 жителей Липецкой области пострадали от укусов клещей

565 снятых с людей клещей были заразными.

По состоянию на 27 июля по поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратились 3 235 человек. Среди пострадавших 1470 детей.

По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в лаборатории были доставлены для исследования 2 748 клещей, из них 398 были инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза (14,5%), 160 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (5,8%), 7 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,2%). Вирус клещевого энцефалита на территории Липецкой области не циркулирует.

В 18,2% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, 6,7% – на территории садоводческих товариществ, в 66,5% случаев – на территории частных домов и приусадебных участков.

Липчан призывают не забывать о мерах профилактики, в том числе правильном ношении одежды, применении акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожи. Также санитарные врачи напоминают, что экстренная помощь оказывается в первые 3 дня с момента укуса клеща. Присосавшихся к телу клещей следует удалить, как можно раньше, в условиях медицинской организации или самостоятельно, если первое невозможно. Клеща надо сохранить, поместить в плотно закрывающуюся емкость, доставить в лабораторию для выполнения исследования.
1 104
#клещи
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Комментарии (1)

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Город

сегодня, 11:47
Может лучше не липчан призывать...а руководство города обязать проводить обработку города и прилегающих земель.Такое безобразие творится с этими клещами, и люди, и животные страдают.
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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