3235 жителей Липецкой области пострадали от укусов клещей

565 снятых с людей клещей были заразными.

По состоянию на 27 июля по поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратились 3 235 человек. Среди пострадавших 1470 детей.



По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в лаборатории были доставлены для исследования 2 748 клещей, из них 398 были инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза (14,5%), 160 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (5,8%), 7 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,2%). Вирус клещевого энцефалита на территории Липецкой области не циркулирует.



В 18,2% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, 6,7% – на территории садоводческих товариществ, в 66,5% случаев – на территории частных домов и приусадебных участков.



Липчан призывают не забывать о мерах профилактики, в том числе правильном ношении одежды, применении акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожи. Также санитарные врачи напоминают, что экстренная помощь оказывается в первые 3 дня с момента укуса клеща. Присосавшихся к телу клещей следует удалить, как можно раньше, в условиях медицинской организации или самостоятельно, если первое невозможно. Клеща надо сохранить, поместить в плотно закрывающуюся емкость, доставить в лабораторию для выполнения исследования.