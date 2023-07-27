В районе Тракторного отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 28 июля в Тракторном станут ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». Кроме того, в Сырском Руднике холодную воду отключат для проведения ремонтных работ по заявке потребителя.





С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется часть Сырского Рудника: дома №№ 1а, 1б, 1в, 1/1, 3а по улице Ангарской, №№ 1а, 1б, 1в, 3а, 3б, 3в по улице Базарной, в частном секторе улицы Почтовой и переулка Сырского. Воду отключат по заявке частного лица для ремонтных работ по улице Ангарской. Подвоз воды организуют по заявкам потребителей.



С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся потребители Тракторного – дома №№ 5, 14, 16а, 26 по улице 3 Сентября, № 15 по улице Герцена, №№ 1, 15 по улице Флерова, №№ 14, 16 по улице Никитина, №№ 2, 2а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 по улице 30 лет ВЛКСМ, №№ 35, 35а, 35б, 35г вл. 5 по улице Волгоградской, №№ 2а, 8, 10 по улице Чехова, в частном секторе улиц Чехова, Воронежской, 3 Сентября. Причиной отключения станут ремонтные работы для устранения утечки на водоводе по адресу: улица Чехова ГК «Металлист». Воду подвезут к дому № 5 по улице 3 Сентября.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



28 июля плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго».

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 4а по улице Римского-Корсакова, №№ 3, 13 по улице Артема, № 35а по проспекту Мира, №№ 1, 2, 4, 8, 9 - 12, 21а по улице Ферросплавной, № 37а по улице Грушевой, № 14 в переулке Жасминовом, №№ 1, 9, 16, 22, 140, 162 по улице Ореховой, №№ 29а, 33в по улице 40 лет Октября, №№ 9, 10-40 по улице Дружбы, №№ 47, 48, 49, 50, 51, 52 по улице Северной, также обесточат улицы Малиновую, Папанина.



