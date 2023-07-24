Липецкого хоккеиста вызвали в сборную России

Высокой чести удостоился воспитанник старейшего липецкого тренера.

Давненько никто из воспитанников липецкой школы хоккея не отправлялся в главные команды страны. Неприятную традицию прервал 21-летний защитник Роман Юзбашян, питомец гуру липецкого тренерского цеха Халима Мингалеева, ныне принадлежащий «Сочи».

Юзбашяна вызвали в молодежную сборную страны до 23 лет на турнир «Sochi Hockey Open», который пройдёт с 3 по 8 августа на льду арены «Шайба».

Соперниками «молодежки» станут клуба Континентальной хоккейной лиги: «Сочи» (3 августа), владивостокский «Адмирал» (5 августа), омский «Авангард» (7 августа), питерской СКА (8 августа).

- Приглашение в сборную России стало неожиданным, но я очень рад этому вызову, - сказал липчанин в интервью клубной пресс-службе, - Спасибо руководству сборной за предоставленную возможность. Постараюсь доказать, что я достоин этого. Это важный и немного волнительный момент в моей карьере. Надеюсь показать в сборной хорошую игру, уже соскучился по матчам, пусть даже товарищеским. Хочется проявить себя с лучшей стороны. У нас в клубе сейчас тяжёлые тренировки, но уверен, что у меня будет много сил и много желания.

Главный тренером сборной России является Николай Воеводин, который весной вместе с нижегородской «Чайкой» выиграл главный трофей Молодежной хоккейной лиги – Кубок Харламова, а летом принял клуб ВХЛ «СКА-Нева». Его помощником является воспитанник липецкого хоккея Александр Титов, а за подготовку вратарей отвечает Алексей Давыдов, бывший голкипер липецкого «Русского варианта».

В Сочи у Юзбашяна трехсторонний контракт – КХЛ/ВХЛ/МХЛ, т.е. он может быть отправлен в любую из команд систему клуба. В прошлом сезоне он принял участие в 15 играх «Сочи» в сильнейшей Лиге России, отметился одной результативной передачей, набрал 4 минуту штрафа при показателе полезности «-4». Так же провёл 9 игр в Высшей лиге за сочинский фарм-клуб «Ростов» - забросил 1 шайбу, сделал голевой пас, 6 минут штрафа и «-2».

Сочи владеет правами и ещё на двух воспитанников Мингалеева: защитник Сергей Косовец и форвард Егор Самойлов. 19-летний Самойлов командирован в «Ростов», а 21-летние Косовец и Юзбашян претендуют на попадание в команду КХЛ.



Фото ХК "Сочи"

