Две улицы в Липецке внепланово остались без холодной воды

Причиной внепланового отключения холодной воды 24 июля на улицах Крайней и 8 Марта стала авария на трубопроводе по адресу: улица Крайняя, 7, сообщили в «РВК-Липецк». Из-за повреждения на сетях и ремонтных работ по его устранению без холодной воды остались дома №№ 4, 6, 7, 7а, 7б, 9 по улице Крайней, №№ 17, 17/2 по улице 8 Марта. Подача холодной воды будет ограничена до окончания ремонтных работ. Подвоз воды для питья организован по адресу: улица Крайняя, 7.