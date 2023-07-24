Общество

сегодня, 15:35

Две улицы в Липецке внепланово остались без холодной воды

1 556
#отключения
Две улицы в Липецке внепланово остались без холодной воды
Причиной внепланового отключения холодной воды 24 июля на улицах Крайней и 8 Марта стала авария на трубопроводе по адресу: улица Крайняя, 7, сообщили в «РВК-Липецк». Из-за повреждения на сетях и ремонтных работ по его устранению без холодной воды остались дома №№ 4, 6, 7, 7а, 7б, 9 по улице Крайней, №№ 17, 17/2 по улице 8 Марта. Подача холодной воды будет ограничена до окончания ремонтных работ. Подвоз воды для питья организован по адресу: улица Крайняя, 7. 

1 556
#отключения

Комментарии (1)

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Житель Липецка

3 минуты назад
За воду взимают немалую плату. Но аварийные ситуации совершенно не контролируются в частном секторе часто течет из колонки и водоканал на заявки не реагирует неделями.
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