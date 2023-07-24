Здоровье

34 минуты назад

37-летняя липчанка ошпарила лицо при готовке в скороварке

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#ожог
37-летняя липчанка ошпарила лицо при готовке в скороварке

В областной ожоговый центр госпитализированы липчане, получившие ожоги от скороварки, бетона, мангала и пиропатрона.

В областной ожоговый центр госпитализирована 37-летняя женщина, получившая ожоги 8% при готовке в скороварке. Женщина открыла крышку и обожгла паром лицо, туловище и руки. Ей диагностировали ожоги второй и третьей степеней

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, 42-летний липчанин получил химические ожоги ног при работе на приусадебном участке с бетоном. У мужчины ожоги третьей степени.

35-летний мужчина получил ожоги 7% тела при розжиге мангала. А 29-летний липчанин ремонтировал машину и пострадал от пиропатрона — газогенератора подушки безопасности. Ему диагностировали ожоги лица, глаз и туловища.
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#ожог

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