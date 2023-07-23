В Липецкой области снова сухо, воздух прогреется до +26

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области останется неустойчивой, с небольшими кратковременными дождями, местами с грозами.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 24 июля - 18-19 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже нормы, 25 июля – 20-22 градуса тепла, что в пределах нормы, 26 июля – 23-24 градуса тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, 6-11 м/сек. Ночью будет от +11 до +16 градусов, днем температура составит от +21 до +26 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +12 до +14 градусов, днем она составит от +23 до +25 градусов.

День 24 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году – 8 градусов тепла.