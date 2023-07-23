Происшествия

сегодня, 09:09

Сотрудница сотовой компании торговала личными данными клиентов

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#Персональные данные #УМВД #ФСБ
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Сотрудница сотовой компании торговала личными данными клиентов

Незаконную деятельность с использованием служебного положения выявили сотрудники ФСБ. Полиция возбудила уголовное дело.

В Липецке под уголовное преследование попала 24-летняя женщина, незаконную деятельность которой выявили сотрудники ФСБ.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, милая дама работала менеджером одной из сотовых компаний областного центра. Трудилась недолго – с апреля по май 2022 года, но успела натворить дел. По версии следствия, барышня фотографировала личные данные клиентов на свой телефон, а затем за денежное вознаграждение передавала их третьим лицам.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 272 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный доступ к компьютерной информации», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Сейчас расторопная дива отправлена под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело расследуют.

7 692
#Персональные данные #УМВД #ФСБ
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Комментарии (7)

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Суровый снеговик

3 минуты назад
Предлагаю отправить её на урановые рудники на крайний север, пускай в шахте до конца своих дней приносит пользу государству.
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Правильно

7 минут назад
Каждая зарабатывает как может, да и данные уже ни для кого ни секрет, когда база госучржд. Скатали полностью
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Нн

7 минут назад
Телефон!!! А из банков звонят и все данные знают, им что, бабушка сказала? Тоже так же фотографируют и продают, просто это никому не надо расследовать.
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не-а чё

19 минут назад
Верно, Так капитализм же,ничего личного.
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68+

37 минут назад
Я в Москве покупал жд-билет, не успевал отойти от кассы, а мне уже приходило предложение по роумингу от пчелы. Совпадение? Конечно, и так раз 20!
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Фея тишины

44 минуты назад
И не только она. Везде так делают. А потом мошенники названивают круглые сутки
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Верно

51 минуту назад
А потом мошенники звонят. Удолбали уже. Все продается и покупается
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