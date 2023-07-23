Сотрудница сотовой компании торговала личными данными клиентов

Незаконную деятельность с использованием служебного положения выявили сотрудники ФСБ. Полиция возбудила уголовное дело.

В Липецке под уголовное преследование попала 24-летняя женщина, незаконную деятельность которой выявили сотрудники ФСБ.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, милая дама работала менеджером одной из сотовых компаний областного центра. Трудилась недолго – с апреля по май 2022 года, но успела натворить дел. По версии следствия, барышня фотографировала личные данные клиентов на свой телефон, а затем за денежное вознаграждение передавала их третьим лицам.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 272 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный доступ к компьютерной информации», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Сейчас расторопная дива отправлена под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело расследуют.