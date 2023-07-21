Здоровье
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В Липецкой области зарегистрированы уже 20 случаев кори и подозрения на корь
Все заболевшие — из цыганских семей.
В Липецкой области зарегистрированы уже 20 случаев кори и подозрения на корь, в том числе 18 — среди детей.
Как рассказал GOROD48 главный врач Липецкой областной клинической инфекционной больницы Андрей Филатов, все заболевшие были госпитализированы в инфекционные боксы, четверо уже выписаны, 16 человек остаются в больнице.
Все заболевшие — из цыганских семей, они не привиты от кори.
В Липецкой области зарегистрированы четыре очага кори: один очаг уже закрыт, три остаются.
Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области совместно с управлением здравоохранения Липецкой области организован комплекс противоэпидемических мероприятий: осмотр контактных лиц, медицинское наблюдение, иммунизация против кори контактных лиц, не привитых в рамках Национального календаря профилактических прививок или не имеющих сведений об иммунизации.
Липчанам напоминают, что корь – это вирусная инфекция с высокими заболеваемостью и риском развития осложнений у невакцинированных лиц. Несмотря на то, что корь считается детской болезнью, ею могут болеть люди разных возрастов. Единственный источник инфекции – люди.
Основным путем передачи инфекции является воздушно-капельный, вирус легко распространяется через кашель и чихание инфицированных людей, аэрозольные частицы могут сохраняться в воздухе в течение нескольких часов.
По данным Всемирной организации здравоохранения, один больной может заразить от 9 до 18 восприимчивых лиц. Период заразности начинается с последних двух дней инкубационного периода и продолжается до четвёртого дня с момента появления сыпи. При наличии пневмонии может увеличиваться до 10 дней от момента появления сыпи.
Входными воротами являются слизистые оболочки верхних дыхательных путей и конъюнктивы. Вирус вызывает катаральное воспаление зева, носоглотки, гортани, трахеи, бронхов, бронхиол. Поражается также пищеварительный тракт.
Инкубационный период протекает практически бессимптомно. Его продолжительность составляет от 6 до 19 дней (в среднем 13 дней), в некоторых случаях может увеличиваться до 23 дней.
Далее следует катаральный (продромальный) период. Для него характерна лихорадка до 37,9 С, синдром интоксикации, кашель, насморк, конъюнктивит, склерит, крупные пятна темно-красного цвета на мягком небе. На второй-третий день появляются пятна Бельского-Филатова-Коплика – это небольшие пятна беловатого, сероватого или голубоватого цвета.
Через 3-4 дня после появления лихорадки все клинические проявления усиливаются, и наступает период высыпаний (период разгара). Появляется пятнисто-папулезная сыпь, склонная к слиянию, которая появляется сначала за ушами, заем поэтапно в течение 3-4 дней распространяется на лицо, туловище и конечности. Как правило, чем больше сыпь, тем больше недомогание у пациента. Характерным является не только распространение сыпи, но и вид пациента: лицо одутловатое, глаза красные, веки и нос отечные, губы сухие, в трещинах.
Далее наступает период пигментации, сыпь постепенно начинает исчезать. В этот период состояние пациента улучшается, катаральный синдром исчезает к 7-9 дню болезни. Кашель может сохраняться в течение 1-2 недель после кори.
Осложнения при кори разнообразны и могут возникать со стороны различных органов. К основным осложнениям относятся: вторичные инфекции верхних дыхательных путей (стенозирующий ларинготрахеит, бронхит), пневмония, отит, колит, кератоконъюнктит, энцефалиты.
Если вы или ваш ребенок заболели, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. При первых же признаках заболевания необходимо изолироваться, чтобы не передать вирус другим членам семьи, особенно тем кто не привит или имеет слабый иммунитет, используйте средства защиты дыхания (маски, прикрывайте носовым платком или салфеткой нос и рот при чихании и кашле).
Как рассказал GOROD48 главный врач Липецкой областной клинической инфекционной больницы Андрей Филатов, все заболевшие были госпитализированы в инфекционные боксы, четверо уже выписаны, 16 человек остаются в больнице.
Все заболевшие — из цыганских семей, они не привиты от кори.
В Липецкой области зарегистрированы четыре очага кори: один очаг уже закрыт, три остаются.
Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области совместно с управлением здравоохранения Липецкой области организован комплекс противоэпидемических мероприятий: осмотр контактных лиц, медицинское наблюдение, иммунизация против кори контактных лиц, не привитых в рамках Национального календаря профилактических прививок или не имеющих сведений об иммунизации.
Липчанам напоминают, что корь – это вирусная инфекция с высокими заболеваемостью и риском развития осложнений у невакцинированных лиц. Несмотря на то, что корь считается детской болезнью, ею могут болеть люди разных возрастов. Единственный источник инфекции – люди.
Основным путем передачи инфекции является воздушно-капельный, вирус легко распространяется через кашель и чихание инфицированных людей, аэрозольные частицы могут сохраняться в воздухе в течение нескольких часов.
По данным Всемирной организации здравоохранения, один больной может заразить от 9 до 18 восприимчивых лиц. Период заразности начинается с последних двух дней инкубационного периода и продолжается до четвёртого дня с момента появления сыпи. При наличии пневмонии может увеличиваться до 10 дней от момента появления сыпи.
Входными воротами являются слизистые оболочки верхних дыхательных путей и конъюнктивы. Вирус вызывает катаральное воспаление зева, носоглотки, гортани, трахеи, бронхов, бронхиол. Поражается также пищеварительный тракт.
Инкубационный период протекает практически бессимптомно. Его продолжительность составляет от 6 до 19 дней (в среднем 13 дней), в некоторых случаях может увеличиваться до 23 дней.
Далее следует катаральный (продромальный) период. Для него характерна лихорадка до 37,9 С, синдром интоксикации, кашель, насморк, конъюнктивит, склерит, крупные пятна темно-красного цвета на мягком небе. На второй-третий день появляются пятна Бельского-Филатова-Коплика – это небольшие пятна беловатого, сероватого или голубоватого цвета.
Через 3-4 дня после появления лихорадки все клинические проявления усиливаются, и наступает период высыпаний (период разгара). Появляется пятнисто-папулезная сыпь, склонная к слиянию, которая появляется сначала за ушами, заем поэтапно в течение 3-4 дней распространяется на лицо, туловище и конечности. Как правило, чем больше сыпь, тем больше недомогание у пациента. Характерным является не только распространение сыпи, но и вид пациента: лицо одутловатое, глаза красные, веки и нос отечные, губы сухие, в трещинах.
Далее наступает период пигментации, сыпь постепенно начинает исчезать. В этот период состояние пациента улучшается, катаральный синдром исчезает к 7-9 дню болезни. Кашель может сохраняться в течение 1-2 недель после кори.
Осложнения при кори разнообразны и могут возникать со стороны различных органов. К основным осложнениям относятся: вторичные инфекции верхних дыхательных путей (стенозирующий ларинготрахеит, бронхит), пневмония, отит, колит, кератоконъюнктит, энцефалиты.
Если вы или ваш ребенок заболели, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. При первых же признаках заболевания необходимо изолироваться, чтобы не передать вирус другим членам семьи, особенно тем кто не привит или имеет слабый иммунитет, используйте средства защиты дыхания (маски, прикрывайте носовым платком или салфеткой нос и рот при чихании и кашле).
Танюша
Танюша