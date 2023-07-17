Здоровье
26 минут назад
Один очаг кори в Липецкой области закрыт
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Но ещё два очага остаются.
В этом году в Липецкой области зарегистрировано 8 случаев заболеваний корью: заболели трое взрослых и пять детей. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, все заболевшие были госпитализированы в Липецкую областную клиническую инфекционную больницу, и все случаи заболеваний связаны с завозом инфекции на территорию Липецкой области.
Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области совместно с управлением здравоохранения Липецкой области организован комплекс противоэпидемических мероприятий: осмотр контактных лиц, медицинское наблюдение, иммунизация против кори контактных лиц, не привитых в рамках Национального календаря профилактических прививок или не имеющих сведений об иммунизации.
По состоянию на 17 июля, на контроле Управления Роспотребнадзора по Липецкой области находятся два очага, один очаг кори закрыт.
Липчанам напоминают, что корь – это вирусная инфекция с высокими заболеваемостью и риском развития осложнений у невакцинированных лиц. Несмотря на то, что корь считается детской болезнью, ею могут болеть люди разных возрастов. Единственный источник инфекции – люди.
Основным путем передачи инфекции является воздушно-капельный, вирус легко распространяется через кашель и чихание инфицированных людей, аэрозольные частицы могут сохраняться в воздухе в течение нескольких часов.
По данным Всемирной организации здравоохранения, один больной может заразить от 9 до 18 восприимчивых лиц. Период заразности начинается с последних двух дней инкубационного периода и продолжается до четвёртого дня с момента появления сыпи. При наличии пневмонии может увеличиваться до 10 дней от момента появления сыпи.
Входными воротами являются слизистые оболочки верхних дыхательных путей и конъюнктивы. Вирус вызывает катаральное воспаление зева, носоглотки, гортани, трахеи, бронхов, бронхиол. Поражается также пищеварительный тракт.
Инкубационный период протекает практически бессимптомно. Его продолжительность составляет от 6 до 19 дней (в среднем 13 дней), в некоторых случаях может увеличиваться до 23 дней.
Далее следует катаральный (продромальный) период. Для него характерна лихорадка до 37,9 С, синдром интоксикации, кашель, насморк, конъюнктивит, склерит, крупные пятна темно-красного цвета на мягком небе. На второй-третий день появляются пятна Бельского-Филатова-Коплика – это небольшие пятна беловатого, сероватого или голубоватого цвета.
Через 3-4 дня после появления лихорадки все клинические проявления усиливаются, и наступает период высыпаний (период разгара). Появляется пятнисто-папулезная сыпь, склонная к слиянию, которая появляется сначала за ушами, заем поэтапно в течение 3-4 дней распространяется на лицо, туловище и конечности. Как правило, чем больше сыпь, тем больше недомогание у пациента. Характерным является не только распространение сыпи, но и вид пациента: лицо одутловатое, глаза красные, веки и нос отечные, губы сухие, в трещинах.
Далее наступает период пигментации, сыпь постепенно начинает исчезать. В этот период состояние пациента улучшается, катаральный синдром исчезает к 7-9 дню болезни. Кашель может сохраняться в течение 1-2 недель после кори.
Корь во время беременности связана с повышенным риском низкой массы тела ребенка при рождении, преждевременных родов, самопроизвольных абортов, внутриутробной смерти плода и материнской смерти.
Летальность от кори в основном обусловлена развитием вторичных (бактериальных) инфекций. Осложнения при кори разнообразны и могут возникать со стороны различных органов. К группе риска тяжелого течения кори относятся новорожденные, взрослые старше 20 лет, беременные женщины, люди с ослабленным иммунитетом или недостаточным питанием.
К основным осложнениям относятся: вторичные инфекции верхних дыхательных путей (стенозирующий ларинготрахеит, бронхит), пневмония, отит, колит, кератоконъюнктит, энцефалиты.
Национальным календарем профилактических прививок России предусмотрена двукратная иммунизация против кори детей в возрасте 12 месяцев и 6 лет.
Вакцинации и ревакцинации против кори подлежат дети от 1 года до 18 лет (включительно) и взрослые до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори, взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу России, не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори.
Если вы или ваш ребенок заболели, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. При первых же признаках заболевания необходимо изолироваться, чтобы не передать вирус другим членам семьи, особенно тем кто не привит или имеет слабый иммунитет, используйте средства защиты дыхания (маски, прикрывайте носовым платком или салфеткой нос и рот при чихании и кашле).
Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области совместно с управлением здравоохранения Липецкой области организован комплекс противоэпидемических мероприятий: осмотр контактных лиц, медицинское наблюдение, иммунизация против кори контактных лиц, не привитых в рамках Национального календаря профилактических прививок или не имеющих сведений об иммунизации.
По состоянию на 17 июля, на контроле Управления Роспотребнадзора по Липецкой области находятся два очага, один очаг кори закрыт.
Липчанам напоминают, что корь – это вирусная инфекция с высокими заболеваемостью и риском развития осложнений у невакцинированных лиц. Несмотря на то, что корь считается детской болезнью, ею могут болеть люди разных возрастов. Единственный источник инфекции – люди.
Основным путем передачи инфекции является воздушно-капельный, вирус легко распространяется через кашель и чихание инфицированных людей, аэрозольные частицы могут сохраняться в воздухе в течение нескольких часов.
По данным Всемирной организации здравоохранения, один больной может заразить от 9 до 18 восприимчивых лиц. Период заразности начинается с последних двух дней инкубационного периода и продолжается до четвёртого дня с момента появления сыпи. При наличии пневмонии может увеличиваться до 10 дней от момента появления сыпи.
Входными воротами являются слизистые оболочки верхних дыхательных путей и конъюнктивы. Вирус вызывает катаральное воспаление зева, носоглотки, гортани, трахеи, бронхов, бронхиол. Поражается также пищеварительный тракт.
Инкубационный период протекает практически бессимптомно. Его продолжительность составляет от 6 до 19 дней (в среднем 13 дней), в некоторых случаях может увеличиваться до 23 дней.
Далее следует катаральный (продромальный) период. Для него характерна лихорадка до 37,9 С, синдром интоксикации, кашель, насморк, конъюнктивит, склерит, крупные пятна темно-красного цвета на мягком небе. На второй-третий день появляются пятна Бельского-Филатова-Коплика – это небольшие пятна беловатого, сероватого или голубоватого цвета.
Через 3-4 дня после появления лихорадки все клинические проявления усиливаются, и наступает период высыпаний (период разгара). Появляется пятнисто-папулезная сыпь, склонная к слиянию, которая появляется сначала за ушами, заем поэтапно в течение 3-4 дней распространяется на лицо, туловище и конечности. Как правило, чем больше сыпь, тем больше недомогание у пациента. Характерным является не только распространение сыпи, но и вид пациента: лицо одутловатое, глаза красные, веки и нос отечные, губы сухие, в трещинах.
Далее наступает период пигментации, сыпь постепенно начинает исчезать. В этот период состояние пациента улучшается, катаральный синдром исчезает к 7-9 дню болезни. Кашель может сохраняться в течение 1-2 недель после кори.
Корь во время беременности связана с повышенным риском низкой массы тела ребенка при рождении, преждевременных родов, самопроизвольных абортов, внутриутробной смерти плода и материнской смерти.
Летальность от кори в основном обусловлена развитием вторичных (бактериальных) инфекций. Осложнения при кори разнообразны и могут возникать со стороны различных органов. К группе риска тяжелого течения кори относятся новорожденные, взрослые старше 20 лет, беременные женщины, люди с ослабленным иммунитетом или недостаточным питанием.
К основным осложнениям относятся: вторичные инфекции верхних дыхательных путей (стенозирующий ларинготрахеит, бронхит), пневмония, отит, колит, кератоконъюнктит, энцефалиты.
Национальным календарем профилактических прививок России предусмотрена двукратная иммунизация против кори детей в возрасте 12 месяцев и 6 лет.
Вакцинации и ревакцинации против кори подлежат дети от 1 года до 18 лет (включительно) и взрослые до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори, взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу России, не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори.
Если вы или ваш ребенок заболели, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. При первых же признаках заболевания необходимо изолироваться, чтобы не передать вирус другим членам семьи, особенно тем кто не привит или имеет слабый иммунитет, используйте средства защиты дыхания (маски, прикрывайте носовым платком или салфеткой нос и рот при чихании и кашле).
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