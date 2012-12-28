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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00

В Липецкой области сухо и до +28

Антициклон вернул в наш регион привычное лето.

В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области будет определять восточная периферия антициклона, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры составят: 19 июля - 19 градусов тепла, что на 2 градуса ниже нормы, 20 и 21 июля – 21-22 градуса тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 июля в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер переменный, ночью слабый, днем 4-9 м/сек. Температура ночью будет от +9 до +14, днем – от +23 до +28.

В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем – от +25 до +27 градусов.

День 19 июля стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 7 градусов тепла.
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