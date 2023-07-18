Общество
сегодня, 14:01
Попавший на видео с улицы Терешковой отец один воспитывает двоих детей
Теперь к семье будет пристальное внимание со стороны органы профилактики.
Полицией установлена личность мальчика и отца, попавших на резонансный видеоролик, снятый вечером 15 июля на улице Терешковой. Во время прогулки маленький мальчик несколько раз кричал: «Папа, папа», но двоим мужчинам было не до ребёнка — судя по ролику, они пребывали каждый в своих мирах.
Напомним, липчанка по имени Анастасия бросила в соцсетях клич: «Прошу распространить. Полицию по номеру 112 вызывали два раза, никто не приехал, и ребенок до сих пор с двумя неадекватными (вычеркнуто) гуляет по улице. Возможно, «сила интернета» и неравнодушные люди помогут найти маму ребенка и она заберет его домой, ну или как минимум, увидит, как проводит ее сын время с папой!», — сообщила автор видео.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, попавший на видео отец воспитывает двоих детей один, без матери. В семье растут мальчик 2019 года рождения и девочка 2017 года рождения, и эта семья не считается неблагополучной.
Теперь полицией и органами системы профилактики будет установлен особый контроль за семьёй, за правильным воспитанием детей и соблюдением их прав и интересов.
— К семье будет привлечено более пристальное внимание со стороны органов профилактики, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Видео — vk.com/pirueta
Напомним, липчанка по имени Анастасия бросила в соцсетях клич: «Прошу распространить. Полицию по номеру 112 вызывали два раза, никто не приехал, и ребенок до сих пор с двумя неадекватными (вычеркнуто) гуляет по улице. Возможно, «сила интернета» и неравнодушные люди помогут найти маму ребенка и она заберет его домой, ну или как минимум, увидит, как проводит ее сын время с папой!», — сообщила автор видео.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, попавший на видео отец воспитывает двоих детей один, без матери. В семье растут мальчик 2019 года рождения и девочка 2017 года рождения, и эта семья не считается неблагополучной.
Теперь полицией и органами системы профилактики будет установлен особый контроль за семьёй, за правильным воспитанием детей и соблюдением их прав и интересов.
— К семье будет привлечено более пристальное внимание со стороны органов профилактики, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Видео — vk.com/pirueta
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