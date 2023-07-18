Общество

сегодня, 14:01

Попавший на видео с улицы Терешковой отец один воспитывает двоих детей

6 1755
#дети
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Теперь к семье будет пристальное внимание со стороны органы профилактики.

Полицией установлена личность мальчика и отца, попавших на резонансный видеоролик, снятый вечером 15 июля на улице Терешковой. Во время прогулки маленький мальчик несколько раз кричал: «Папа, папа», но двоим мужчинам было не до ребёнка —  судя по ролику, они пребывали каждый в своих мирах.

Напомним, липчанка по имени Анастасия бросила в соцсетях клич: «Прошу распространить. Полицию по номеру 112 вызывали два раза, никто не приехал, и ребенок до сих пор с двумя неадекватными (вычеркнуто) гуляет по улице. Возможно, «сила интернета» и неравнодушные люди помогут найти маму ребенка и она заберет его домой, ну или как минимум, увидит, как проводит ее сын время с папой!», — сообщила автор видео.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, попавший на видео отец воспитывает двоих детей один, без матери. В семье растут мальчик 2019 года рождения и девочка 2017 года рождения, и эта семья не считается неблагополучной.

Теперь полицией и органами системы профилактики будет установлен особый контроль за семьёй, за правильным воспитанием детей и соблюдением их прав и интересов.

— К семье будет привлечено более пристальное внимание со стороны органов профилактики, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Видео —  vk.com/pirueta
6 1755
#дети
3

Комментарии (6)

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Человек

6 минут назад
если не совру помню как-то в храме одном собирали подписи против ювенальной юстиции надеюсь неравнодушные не сторонники этой юстиции, надо просто по-человечески и по-русски помочь отцу и детям
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Липчанка

6 минут назад
Какой контроль, если здоровье и жизнь детей под угрозой!!!!! Если нет других нормальных родственников, то детей необходимо срочно изолировать от такого папаши..... Органы опеки Липецка ауууу...., где вы, почему не знаете, что семья является неблагополучной????? Вы планируете начать работать, или так и будете просиживать стулья в своих кабинетах?????
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Логика 48

18 минут назад
А где мама?
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гость

22 минуты назад
Не оправдывая папу, а хоть кто-то ему пытался помочь?
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Житель Липецка

сегодня, 14:23
И кого он воспитает???
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СОБЕС

сегодня, 14:16
А что у детей больше нет адекватных родственников, пусть лучше порядочные дедушка с бабушкой воспитывают, чем папа наркоман ???
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