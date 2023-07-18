Происшествия
сегодня, 09:30
В Липецке осуждена группа наркодилеров
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Наркодельцов задерживали сотрудники ФСБ
В законную силу вступил приговор в отношении троих наркодилеров, причастных к организации канала сбыта героина, метадона и гашиша бесконтактным способом.
Ранее двум участникам группы было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Третья участница преступной группы осуждена к 13,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в УФСБ России по Липецкой области.
Распространением наркотиков они занимались на всей территории Центрального федерального округа.
Задержали наркодельцов сотрудники ФСБ.
Ранее двум участникам группы было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Третья участница преступной группы осуждена к 13,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в УФСБ России по Липецкой области.
Распространением наркотиков они занимались на всей территории Центрального федерального округа.
Задержали наркодельцов сотрудники ФСБ.
4 389
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