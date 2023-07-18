Происшествия

сегодня, 09:30

В Липецке осуждена группа наркодилеров

4 389
#наркотики #ФСБ
2
В Липецке осуждена группа наркодилеров

Наркодельцов задерживали сотрудники ФСБ

В законную силу вступил приговор в отношении троих наркодилеров, причастных к организации канала сбыта героина, метадона и гашиша бесконтактным способом.

Ранее двум участникам группы было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Третья участница преступной группы осуждена к 13,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в УФСБ России по Липецкой области.

Распространением наркотиков они занимались на всей территории Центрального федерального округа.

Задержали наркодельцов сотрудники ФСБ.

4 389
#наркотики #ФСБ
2

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Саня-

43 минуты назад
надо в лесах по чаще делать рейды
ответить

Павел

52 минуты назад
На посёлки силикатный в лесах закладчиков дахрина весь лес скопан где власти где полиция
ответить

Кот

56 минут назад
Это когда на Проспекте Победе облава была да а что катайся по городу да закладывай
ответить

Кто скажет

сегодня, 09:37
Сто глотают ссёлковские подростки?Ржут ,как лошади,или лежат трупами.
ответить
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
Бизнес

Еще в рубрике

Неизвестный мужчина пострадал при пожаре в электрощитовой на улице 50 лет НЛМК
#МЧС #пожар
Неизвестный мужчина пострадал при пожаре в электрощитовой на улице 50 лет НЛМК

44 минуты назад

Происшествия
15-летний водитель мопеда пострадал в столкновении с «МАЗом»
#ДТП
1
15-летний водитель мопеда пострадал в столкновении с «МАЗом»

сегодня, 09:19

Происшествия
В липецкой больнице пациента обокрал сосед по палате
#кража
6
В липецкой больнице пациента обокрал сосед по палате

вчера, 18:18

Происшествия
Липчан предупреждают о новом мошенничестве – от лица службы поддержки сотовых операторов
#мошенничество
3
Липчан предупреждают о новом мошенничестве – от лица службы поддержки сотовых операторов

вчера, 18:07

Происшествия
Более 700 тысяч рублей отдали пенсионеры телефонным мошенникам
#мошенничество
6
Более 700 тысяч рублей отдали пенсионеры телефонным мошенникам

вчера, 17:15

Происшествия
Инвалид несколько раз ударил собутыльника по голове совковой лопатой
#суд #приговор #избиение
9
Инвалид несколько раз ударил собутыльника по голове совковой лопатой

вчера, 15:48

Происшествия