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14 минут назад
В Краснодарском крае смыло пешеходный мост во время ливня
В поселке Новомихайловский в Туапсинском районе Краснодарского края потоком воды был снесен пешеходный мост. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу администрации Туапсинского района.
"Пешеходный мост через реку Нечепсухо, связывавший МКР Остров и улицу Колхозную в поселке Новомихайловском, смыло сегодня во время ливня. Жители не отрезаны от основной территории. В Новомихайловском есть альтернативный мост по улице Шаумяна", - говорится в сообщении.
Из-за большого количества осадков на территории Туапсинского района поднялся уровень рек Нечепсуха и Псебе. Более 70 придомовых территорий в районе подтопило из-за сильных дождей, эвакуированы свыше 100 человек.
"Пешеходный мост через реку Нечепсухо, связывавший МКР Остров и улицу Колхозную в поселке Новомихайловском, смыло сегодня во время ливня. Жители не отрезаны от основной территории. В Новомихайловском есть альтернативный мост по улице Шаумяна", - говорится в сообщении.
Из-за большого количества осадков на территории Туапсинского района поднялся уровень рек Нечепсуха и Псебе. Более 70 придомовых территорий в районе подтопило из-за сильных дождей, эвакуированы свыше 100 человек.