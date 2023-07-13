На Советской автобус оторвал мужчине палец

Первую помощь пострадавшему оказал прохожий.





Вечером 13 июня на улице Советской в Липецке автобус 27-го маршрута сбил мужчину. По словам очевидцев, он был трезв, но почему-то начал переходить дорогу неподалёку от «зебры».До приезда «скорой», мужчине оказал помощь прохожий — бывший омоновец. Он наложил на его ногу шину. По словам прохожего, у пострадавшего оторван палец.Затем травмированным мужчиной занялись врачи скорой помощи, они повезли его в дежурную больницу.Водитель автобуса говорит, что пешеход вырос перед ним, словно из-под земли.

— Я еле вырулил, чтобы на него не наехать. Но ногу зацепил. А иначе собрал бы на встречке поток машин.