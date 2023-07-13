40 минут назад
На Советской автобус оторвал мужчине палец
Первую помощь пострадавшему оказал прохожий.
До приезда «скорой», мужчине оказал помощь прохожий — бывший омоновец. Он наложил на его ногу шину. По словам прохожего, у пострадавшего оторван палец.
Затем травмированным мужчиной занялись врачи скорой помощи, они повезли его в дежурную больницу.
Водитель автобуса говорит, что пешеход вырос перед ним, словно из-под земли.
— Я еле вырулил, чтобы на него не наехать. Но ногу зацепил. А иначе собрал бы на встречке поток машин.
Animal planet.
Гость
мнение народа
Ильич