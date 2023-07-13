Происшествия

40 минут назад

На Советской автобус оторвал мужчине палец

4 989
#авария #ДТП
На Советской автобус оторвал мужчине палец

Первую помощь пострадавшему оказал прохожий. 

Вечером 13 июня на улице Советской в Липецке автобус 27-го маршрута сбил мужчину. По словам очевидцев, он  был трезв, но почему-то начал переходить дорогу неподалёку от «зебры».

До приезда «скорой», мужчине оказал помощь прохожий — бывший омоновец. Он наложил на его ногу шину. По словам прохожего, у пострадавшего оторван палец.

Затем травмированным мужчиной занялись врачи скорой помощи, они повезли его в дежурную больницу. 

Водитель автобуса говорит, что пешеход вырос перед ним, словно из-под земли.

 — Я еле вырулил, чтобы на него не наехать. Но ногу зацепил. А иначе собрал бы на встречке поток машин.


4 989
#авария #ДТП

Комментарии (4)

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Animal planet.

16 минут назад
Вчера какая то пьянь шел прямо по середине дороги,от 11 мкр до Ноябрьского,а уже темно было.
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Гость

16 минут назад
Наверное из очередного провала вылез мужик?
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мнение народа

24 минуты назад
Ничего страшного! Палец пришьют, будет как новенькая нога. Водилу автобуса жалко. Он не виноват ни в чём.
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Ильич

30 минут назад
А "полиция" будет контролировать "где простые смертные" ходят...
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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