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22 минуты назад

Эрдоган заявил о планах купить у России самолеты-амфибии

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#Турция #самолеты

Турция может купить у России несколько самолетов-амфибий для тушения пожаров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос покупки дополнительных самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров, - передает ТАСС.

"Надеюсь, мы с Путиным обсудим вопрос покупки [у России] дополнительно нескольких самолетов-амфибий. Потому что эти самолеты очень эффективны в тушении пожаров", - заявил он журналистам, сопровождавшим его во время поездки на саммит НАТО в Вильнюсе.

Он напомнил, что борьбой со стихийными бедствиями в Турции занимается Управление по чрезвычайным ситуациям. "Мы только что инвестировали 100 млн [лир] в противопожарные меры. Мы закупили вертолеты и самолеты. Самолеты очень эффективны. Они в течение нескольких минут доставляют воду из моря до места пожара. Если мы получим еще две-три машины, то наша эффективность значительно повысится", - сообщил Эрдоган.

Российские самолеты-амфибии Бе-200 МЧС РФ несколько лет подряд участвуют в тушении лесных пожаров в Турции. Они также были задействованы в тушении крупного пожара в порту Искендеруна, возникшего там после землетрясения в феврале.
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#Турция #самолеты

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