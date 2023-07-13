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Сейсмолог предсказал мощное землетрясение и цунами в Стамбуле

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#землетрясение #Турция

По оценкам сейсмологов, землетрясение в Мраморном море затронет сразу семь провинций, население которых превышает 25 млн человек.

Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше семи в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, - рассказал РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.

СМИ на этой неделе в очередной раз опубликовали заявление ученого Наджи Гёрюра, также входящего в состав совета, о возможном землетрясении в Стамбуле. Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула.

"Согласно прогнозам, в случае активизации разлома в Мраморном море произойдет мощнейшее землетрясение. Вероятность такого землетрясения до 2030 года — порядка 50%, вывод сделан на основе изучения 2000 лет истории землетрясений в этом регионе и анализа результатов геофизических и сейсмических исследований", — пояснил эксперт.

"Ничего нового в словах господина Гёрюра нет, время от времени ученые напоминают общественности о такой угрозе. Цели напугать нет, мы лишь напоминаем, чтобы люди готовились к такой катастрофе, а власти предпринимали заранее необходимые меры, чтобы уменьшить в будущем возможный ущерб. Людям свойственно быстро забывать", — заявил ученый.

По его словам, разработан ряд сценариев возможного развития событий, мэрия Стамбула ранее оценила возможное число жертв и зданий, которые могут обрушиться.

Вся Турция ощутит значительный негативный экономический эффект от землетрясения, так как Стамбул обеспечивает 35% ВВП страны, - отметил Эйидоган.

"Землетрясение в Мраморном море затронет сразу семь провинций, население которых превышает 25 миллионов человек, насколько значительный ущерб будет нанесен, сложно даже представить. Жители Текирдага, Чанаккале, Яловы, Бурсы и других городов могут не считать, что они в безопасности — катастрофа затронет весь регион, она будет масштабной", — пояснил Эйидоган.

"Разработана и опубликована в интернете карта по каждому из 39 районов города, каждому побережью с оценкой риска цунами, какая часть территории может оказаться под водой", — сказал Эйидоган, отметив, что в некоторых районах речь идет о том, что под водой может оказаться до полутора километров территории вглубь суши. Море затопит территории на полтора километра вглубь и нанесет значительный урон.

По оценкам ученых, в случае цунами у жителей города будет от пяти до 20 минут до прихода волн, - передает Lenta.ru.

Число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50 783.
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#землетрясение #Турция

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