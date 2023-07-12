15-летняя девушка из Грязей взяла «бронзу» в первенстве Европы по борьбе

В Венгрии наша спортсменка попала в критическую ситуацию.

Лилия Ермохина из Грязей шагнула на пьедестал почёта первенство Европы по спортивной борьбе среди кадетов (до 15 лет) в венгерском Капошваре. 15-летняя воспитанница грязинской ДЮСШ в невероятной борьбе сумела завоевать «бронзу» в весовой категории до 58 кг.

А ведь всё могло закончится, едва начавшись. В первой же схватке жребий выбрал в соперницы нашей землячке главную фаворитку и будущую победительницу первенства хозяйку ковра Софию Риттер. Та при поддержке родных трибун оказалась сильнее – 8:3 и отправила Лилию в так называемую нижнюю сетку, где пределом мечтаний было 3-е место, да и то – без права на ещё одну ошибку.

Но именно в этой критической ситуации Ермохина проявила характер. В двух следующих схватках она одержала досрочные победы на Фидан Бабаевой из Азербайджана и Оаной Думитру из Румынии, добившись права участвовать в схватке за «бронзу».

Здесь соперницей россиянки стала Александра Моисей из Молдовы – в упорном поединке соперницы сумели взять лишь по одному баллу друг у друга, но Лилия сделала это последней, отыгравшись по ходу встречи, поэтому по правилам борьбы ей и была присуждена победа по последнему результативному действию.

Риттер катком прошлась по всем соперницам, в финале не оставив шансов Сузанне Горбик из Польши.

Тройка призёров на фото вверху, лицо у нашей спортсменки (крайней справа) грустное, наверное потому, что если бы с Риттер (слева) она встретилась позже, то и место могло быть выше.

Отметим, что Лилия Ермохина является чемпионкой России среди спортсменок до 16 лет и обладательницей национальной «бронзы» среди девушек до 18 лет.

С недавних пор живёт и учится в Санкт-Петербурге, где повышает своё мастерство, а на соревнованиях параллельным зачётом представляет два региона – Северную столицу и Липецкую область.

В первенстве Европы наши девушки выступили выше всяких похвал – 6 «золотых», 2 «серебряные» и 2 «бронзовые» медали.

Фото Федерации спортивной борьбы России.