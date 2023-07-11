Из-за непогоды жители деревни остались без электричества.

Жители деревни Малый Мечек Хлевенского района пожаловались, что уже сутки сидят без света.



- И это в 21 веке: холодильники потекли, продукты испорчены, воды нет, телефоны разряжены, с родственниками связи нет. - написали возмущенные люди.



Оказалось, что неудобства жителей деревни связаны с непогодой. Сильный ветер, скоростью до 17 м/с, повалил на линию электропередачи дерево.



«Восстановительные работы усложнены труднодоступностью поврежденного участка сети, в связи с чем потребовалось привлечение специальной техники. На время восстановительных работ социально значимые объекты и большая часть потребителей запитаны от резервного источника электроснабжения», - сообщили в компании «Липецкэнерго».



Энергетики уже завершают восстановление нормальной схемы электроснабжения деревни.