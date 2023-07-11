Происшествия

вчера, 20:37

«Холодильники потекли, продукты испорчены, воды нет, телефоны разряжены»

15 2839
#отключение света
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«Холодильники потекли, продукты испорчены, воды нет, телефоны разряжены»

Из-за непогоды жители деревни остались без электричества.

Жители деревни Малый Мечек Хлевенского района пожаловались, что уже сутки сидят без света.

- И это в 21 веке: холодильники потекли, продукты испорчены, воды нет, телефоны разряжены, с родственниками связи нет. - написали возмущенные люди.

Оказалось, что неудобства жителей деревни связаны с непогодой. Сильный ветер, скоростью до 17 м/с, повалил на линию электропередачи дерево.

«Восстановительные работы усложнены труднодоступностью поврежденного участка сети, в связи с чем потребовалось привлечение специальной техники. На время восстановительных работ социально значимые объекты и большая часть потребителей запитаны от резервного источника электроснабжения», - сообщили в компании «Липецкэнерго».

Энергетики уже завершают восстановление нормальной схемы электроснабжения деревни.
15 2839
#отключение света
1

Комментарии (15)

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Липецкэнерго

вчера, 23:17
Не пробовала доступ к лэп как то организовывать или только умеют в суд подавать на снос сооружений в охранной зоне . Хорошо было бы прокуратуре разобраться как могли образоваться труднодоступные места в охранной зоне и как они проводят в этих местах обслуживание лэп .
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огрызок яблока

вчера, 22:36
Я стою как вся бытовая техника в сельском доме.
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парторг

вчера, 22:23
Путешественник, Неа,в Алеппо.
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Путешественник

вчера, 22:17
Прям как в Техасе...
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селянин

вчера, 22:14
омсквич, Расслабься,смартфон дороже стоит. Если конкретно для одного холодильника,то хватит 1кВт. Ну а если на весь дом,то 2,5кВт. Но при условии,если твоей жене не приспичит в момент работы генератора,вкл.стиралку,электрочайник,и пылесос одновременно, чё.)))
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омсквич

вчера, 21:53
селянин, Только генератор который вытянет холодильник стоит как этот новый холодильник
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не-а чё

вчера, 21:43
Пусть радуются,что не зима на улице.
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indesit

вчера, 21:36
Энергетическая смехдержава
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поц

вчера, 21:33
селянин, Да ты чё,какой геныч,им все должны,типа за свет платят.
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Думаю

вчера, 21:22
В шестёрочке всё есть.А если серьёзно,при наших управленцах,жить без генератора,себя не уважать.Мы силели трое суток,пришлось покупать бензогенератор.Всем здоровья.
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