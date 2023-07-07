Происшествия
12 минут назад
В Липецке с шестого этажа рано утром упал подросток
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Врачи детской областной больницы борются за его жизнь.
Сегодня в четыре утра под окнами дома №88 по улице Космонавтов был обнаружен 17-летний подросток с признаками падения с высоты. Юношу тут же доставили в областную детскую больницу, где сразу передали бригаде хирургов.
— У пациента — политравма, сотрясение мозга, множественные переломы таза и конечностей. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое. Хирурги до сих пор не отошли от операционного стола, — сообщили GOROD48 в клинике.
— У пациента — политравма, сотрясение мозга, множественные переломы таза и конечностей. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое. Хирурги до сих пор не отошли от операционного стола, — сообщили GOROD48 в клинике.
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Лиза
мысли в слух