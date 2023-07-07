В Липецке с шестого этажа рано утром упал подросток

Врачи детской областной больницы борются за его жизнь.

Сегодня в четыре утра под окнами дома №88 по улице Космонавтов был обнаружен 17-летний подросток с признаками падения с высоты. Юношу тут же доставили в областную детскую больницу, где сразу передали бригаде хирургов.



— У пациента — политравма, сотрясение мозга, множественные переломы таза и конечностей. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое. Хирурги до сих пор не отошли от операционного стола, — сообщили GOROD48 в клинике.

