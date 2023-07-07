Происшествия

12 минут назад

В Липецке с шестого этажа рано утром упал подросток

2 299
#падение с высоты
В Липецке с шестого этажа рано утром упал подросток

Врачи детской областной больницы борются за его жизнь.

Сегодня в четыре утра под окнами дома №88 по улице Космонавтов был обнаружен 17-летний подросток с признаками падения с высоты. Юношу тут же доставили в областную детскую больницу, где сразу передали бригаде хирургов. 

— У пациента — политравма, сотрясение мозга, множественные переломы таза и конечностей. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое. Хирурги до сих пор не отошли от операционного стола, — сообщили GOROD48 в клинике.
2 299
#падение с высоты

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Лиза

1 минуту назад
Не на самокате, так с балкона.
ответить

мысли в слух

3 минуты назад
Вчера бабка, сегодня пацан.. Что за эпидемия такая!?!
ответить
Для детей из Липецка запускают крутые каникулы с изучением IT
Для детей из Липецка запускают крутые каникулы с изучением IT
Бизнес

Еще в рубрике

На чердаке у добринца обнаружили 1323 патрона
#оружие #боеприпасы
На чердаке у добринца обнаружили 1323 патрона

21 минуту назад

Происшествия
Три марки с ЛСД нашли полицейские у остановленного на улице парня
#наркотики
5
Три марки с ЛСД нашли полицейские у остановленного на улице парня

сегодня, 08:36

Происшествия
Чаплыгинец задолжал на содержание дочери 135 тысяч рублей — его отправили на обязательные работы
#дети #алименты
6
Чаплыгинец задолжал на содержание дочери 135 тысяч рублей — его отправили на обязательные работы

вчера, 17:16

Происшествия
В районе Боринского «Ленд Крузер» залетел на дорожное ограждение
#ДТП
10
В районе Боринского «Ленд Крузер» залетел на дорожное ограждение

вчера, 16:56

Происшествия
73-летняя жительница Хлевенского района отдала мошенникам 900 000 рублей
#мошенничество
16
73-летняя жительница Хлевенского района отдала мошенникам 900 000 рублей

вчера, 16:26

Происшествия
По поджогу машин на Нижней Логовой возбуждено уголовное дело
#пожар #поджог
10
По поджогу машин на Нижней Логовой возбуждено уголовное дело

вчера, 16:06

Происшествия