Первая жертва купального сезона: тело 62-летнего мужчины извлечено из пруда

Сегодня в 12:30 жители деревни Александровка Краснинского района достали с поверхности пруда тело 62-летнего мужчины.



Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, тело передано сотрудникам полиции. Обстоятельства гибели мужчины и причина его смерти устанавливаются.



Фото ГУ МЧС РФ по Липецкой области.



