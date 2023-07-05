Происшествия
сегодня, 13:42
Первая жертва купального сезона: тело 62-летнего мужчины извлечено из пруда
Сегодня в 12:30 жители деревни Александровка Краснинского района достали с поверхности пруда тело 62-летнего мужчины.
Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, тело передано сотрудникам полиции. Обстоятельства гибели мужчины и причина его смерти устанавливаются.
Фото ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, тело передано сотрудникам полиции. Обстоятельства гибели мужчины и причина его смерти устанавливаются.
Фото ГУ МЧС РФ по Липецкой области.