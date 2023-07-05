Происшествия

сегодня, 13:42

Первая жертва купального сезона: тело 62-летнего мужчины извлечено из пруда

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#происшествия на воде
Первая жертва купального сезона: тело 62-летнего мужчины извлечено из пруда
Сегодня в 12:30 жители деревни Александровка Краснинского района достали с поверхности пруда тело 62-летнего мужчины.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, тело передано сотрудникам полиции. Обстоятельства гибели мужчины и причина его смерти устанавливаются.

Фото ГУ МЧС РФ по Липецкой области.

791
#происшествия на воде

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