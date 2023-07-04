В Сырском Руднике отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях часть района Сырского Рудника останется 5 июля без воды, еще в часть домов вода будет подаваться с пониженным давлением, предупредили в компании «РВК-Липецк».





С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 3, 5, 7 по улице Меркулова, №№ 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 13а по улице Водопьянова, №№ 108, 110/1 по проспекту Победы, № 4 по Сиреневому проезду. Воду подвезут к дому № 7 по улице Водопьянова.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в районе Сырского Рудника – в домах №№ 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1е ст.2, 3, 3а, 3б, 5, 7, 7а по улице Исполкомовской, № 3а по улице Базарной, №№ 1/1, 1/2, 1/3 по улице Юношеской, №№ 4, 4а по улице Металлистов, № 7 по улице Геологической, № 13 по улице Ударников, в частном секторе улицы Базарной. Кроме того, во время ремонтных работ в поселке Сырский Рудник будет снижено давление в сетях водоснабжения. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Металлистов, 4.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 по улице Санаторий «Мечта». Машина с водой для питья будет находиться по адресу: улица санаторий Мечта (Добровский район, село Капитанщино).

После окончания работ возможно повышение мутности воды.



5 июля плановые ремонтные работы на сетях будет проводить «Липецкэнерго».



С 09:00 до 17:00 не будет света в домах №№ 2 – 4, 7 – 21б в переулке Верещагина, №№ 1-17, 19, 21, 23, 25 в Верхнем переулке, №№ 2 – 6, 8, 9, 16 - 38, 40, 41, 43, 46, 52а по улице Депутатской, №№ 1а, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 по улице Воровского, № 16а по улице Киевской, №№ 2, 4, 6, 8 в Крымском переулке, № 1а во Фруктовом переулке, №№ 7, 20 по улице Добровской, № 10 по улице Светлова, №№ 1 – 24 по улице Писарева. В эти часы также обесточат улицы Даргомыжского, Чкалова, Железногорскую, Бурлакова, Патриотическую, Тихую, Ярославскую.



