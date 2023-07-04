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сегодня, 11:34
МВД ограничит право на управление автомобилем для уклонистов
Ограничение отменяется после внесения такого решение в реестр воинского учета.
МВД России утвердило порядок ограничения права управлять автомобилем для уклонистов. Соответствующий приказ ведомства был опубликован 3 июля в "Российской газете", он вступает в силу 11 июля.
Согласно документу решение об ограничении права на управление машиной будет внесено в единый реестр воинского учета. В течение суток после поступления такого решения в базу МВД информация будет внесена "в специальное программное обеспечение федеральной информационной системы" ГИБДД, - передает РБК.
Отменить ограничения должны будут после поступления соответствующего решения, сформированного в реестре воинского учета. Поводом для отмены, помимо явки в военкомат, может стать удовлетворенная жалоба автомобилиста, в которой он доказал, что не обязан был исполнять требование о явке.
Приказ МВД был разработан в начале июня.
11 апреля Госдума России приняла в окончательном III чтении закон о едином реестре военнообязанных. Он будет формироваться в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса, а зачисление в запас может осуществляться без личной явки в военкомат на основании сведений о гражданах.
Тем же законом предполагается запрещать выезд из страны получившим повестку гражданам до их визита в военкомат. Среди других мер также предусмотрено ограничение на право управления автомобилем для уклониста, если он не пришел по повестке в течение 20 дней с момента ее получения, - пишет Lenta.ru.
Согласно документу решение об ограничении права на управление машиной будет внесено в единый реестр воинского учета. В течение суток после поступления такого решения в базу МВД информация будет внесена "в специальное программное обеспечение федеральной информационной системы" ГИБДД, - передает РБК.
Отменить ограничения должны будут после поступления соответствующего решения, сформированного в реестре воинского учета. Поводом для отмены, помимо явки в военкомат, может стать удовлетворенная жалоба автомобилиста, в которой он доказал, что не обязан был исполнять требование о явке.
Приказ МВД был разработан в начале июня.
11 апреля Госдума России приняла в окончательном III чтении закон о едином реестре военнообязанных. Он будет формироваться в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса, а зачисление в запас может осуществляться без личной явки в военкомат на основании сведений о гражданах.
Тем же законом предполагается запрещать выезд из страны получившим повестку гражданам до их визита в военкомат. Среди других мер также предусмотрено ограничение на право управления автомобилем для уклониста, если он не пришел по повестке в течение 20 дней с момента ее получения, - пишет Lenta.ru.