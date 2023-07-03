Происшествия

44 минуты назад

Житель Краснинского района получил семь лет за половое преступление против детей знакомых

1 507
#половая неприкосновенность несовершеннолетних
Житель Краснинского района получил семь лет за половое преступление против детей знакомых
В Липецкой области семь лет строго режима назначены судом 31-летнему жителю Краснинского района. Он признан виновным в совершении иных действий сексуального характера в отношении двух не достигших 14-летнего возраста несовершеннолетних (п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ).
 
«Следствием и судом установлено, что вечером 1 января 2023 года подсудимый, находившийся в гостях у знакомых, воспользовался их отсутствием и совершил преступление против половой неприкосновенности их детей», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.  

Вину мужчина не признал, однако суд посчитал собранные следствием доказательства достаточными для обвинительного приговора. 


1 507
#половая неприкосновенность несовершеннолетних

Комментарии (1)

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Любопытный липчанин

14 минут назад
Вот половые преступления есть. Интересно, а есть потолочные преступления?
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
42
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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