Житель Краснинского района получил семь лет за половое преступление против детей знакомых

В Липецкой области семь лет строго режима назначены судом 31-летнему жителю Краснинского района. Он признан виновным в совершении иных действий сексуального характера в отношении двух не достигших 14-летнего возраста несовершеннолетних (п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ).



«Следствием и судом установлено, что вечером 1 января 2023 года подсудимый, находившийся в гостях у знакомых, воспользовался их отсутствием и совершил преступление против половой неприкосновенности их детей», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.



Вину мужчина не признал, однако суд посчитал собранные следствием доказательства достаточными для обвинительного приговора.





