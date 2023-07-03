В Липецке спасли застрявшую в автомобиле кошку

Животному зажало лапу.

В службу 112 поступило сообщение с улицы Космонавтов, 45/2: там кошка застряла в автомобиле.



На место прибыли спасатели из «Счастливого берега».



«Кошка была в салоне автомобиля и застряла под педалями. Самостоятельно она выбраться не могла — ей зажало лапу. Кошечка была хозяйская, она выскочила из рук, залезла под педали и повредила лапку. Наш сотрудник вызволил животное и хозяева повезли её ветеринарную клинику», — сообщает «Счастливый берег».