Общество

29 минут назад

В Липецке спасли застрявшую в автомобиле кошку

216
#животные
1

Животному зажало лапу.

В службу 112 поступило сообщение с улицы Космонавтов, 45/2: там кошка застряла в автомобиле.

На место прибыли спасатели из «Счастливого берега».

«Кошка была в салоне автомобиля и застряла под педалями. Самостоятельно она выбраться не могла — ей зажало лапу. Кошечка была хозяйская, она выскочила из рук, залезла под педали и повредила лапку. Наш сотрудник вызволил животное и хозяева повезли её ветеринарную клинику», — сообщает «Счастливый берег».
216
#животные
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
42
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

Еще в рубрике

Проезд на улицу Нестерова закрывается на шесть дней
#дорожное движение #ремонтные работы
Проезд на улицу Нестерова закрывается на шесть дней

56 минут назад

Общество
В Липецк везут новые трамваи
#трамваи #концессия
17
В Липецк везут новые трамваи

сегодня, 09:19

Общество
В Липецке по второму кругу начинают отключения горячей воды
#горячая вода #отключение
5
В Липецке по второму кругу начинают отключения горячей воды

сегодня, 09:12

Общество
Сегодня в Липецке: Луна станет «кровавой», на что копит деньги молодёжь и как списать пени за ЖКХ
#Сегодня в Липецке
5
Сегодня в Липецке: Луна станет «кровавой», на что копит деньги молодёжь и как списать пени за ЖКХ

сегодня, 07:00

Общество
В районах Дачного и Новолипецка отключат холодную воду
#отключение воды
В районах Дачного и Новолипецка отключат холодную воду

вчера, 16:17

Общество
Спасатели разослали предупреждение о грозе
#гроза #предупреждение
4
Спасатели разослали предупреждение о грозе

вчера, 16:15

Общество