Общество
29 минут назад
В Липецке спасли застрявшую в автомобиле кошку
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Животному зажало лапу.
В службу 112 поступило сообщение с улицы Космонавтов, 45/2: там кошка застряла в автомобиле.
На место прибыли спасатели из «Счастливого берега».
«Кошка была в салоне автомобиля и застряла под педалями. Самостоятельно она выбраться не могла — ей зажало лапу. Кошечка была хозяйская, она выскочила из рук, залезла под педали и повредила лапку. Наш сотрудник вызволил животное и хозяева повезли её ветеринарную клинику», — сообщает «Счастливый берег».
На место прибыли спасатели из «Счастливого берега».
«Кошка была в салоне автомобиля и застряла под педалями. Самостоятельно она выбраться не могла — ей зажало лапу. Кошечка была хозяйская, она выскочила из рук, залезла под педали и повредила лапку. Наш сотрудник вызволил животное и хозяева повезли её ветеринарную клинику», — сообщает «Счастливый берег».
216