Акциз на сладкую газировку, снижение ставок по микрозаймам – законы, которые вступают в июле

В июле на сахаросодержащие напитки вводят акциз. Возмещение по ОСАГО можно будет оформить онлайн, появится возможность получать и оформлять документы в налоговую через Госуслуги. Кроме того, ограничат ставки по микрозаймам – GOROD48 представляет обзор основных законов, которые вступают в силу в июле.

Налоговые уведомления пришлют на Госуслуги

С 1 июля 2023 года вступает в силу федеральный закон, который упрощает получение налоговых уведомлений. Для того, чтобы получить и отправить документы в налоговые органы, физические лица-налогоплательщики могут воспользоваться сервисом единого портала Госуслуг - нужно иметь подтверждённую запись на портале. До принятия этих поправок физические лица могли контактировать с инспекциями онлайн только через личный кабинет налогоплательщика. Чтобы перейти на такой порядок обмена документами, сперва потребуется направить соответствующее электронное уведомление в ФНС. Сделать это можно через портал Госуслуг. Аналогичным образом можно отказаться от такого порядка обмена документами. Среди уведомлений, которые можно получать онлайн через Госуслуги – сведения о начисленных налогах на имущество, транспорт, землю. Полный перечень документов (сведений), которые можно представлять через личный кабинет на портале госуслуг, а также документы, которые могут направляться, таким образом, налоговыми органами, определяются налоговым кодексом РФ.

На сладкую газировку введут акциз

С июля в России введут акциз на сахаросодержащие напитки, изготовленные с использованием питьевой и минеральной воды. Размер акциза - 7 рублей за литр. Взимать его будут с напитков, содержащих сахар (глюкозу, фруктозу и т.п.), сахарный сироп или мед, если объемная доля углеводов в них будет превышать 5 грамм на 100 мл напитка, а содержание этилового спирта составит не более 1,2%. Подакцизными будут напитки, упакованные в потребительскую тару за исключением продукции, произведенной предпринимателями и организациями, работающими в общепите. При том, сахаросодержащими не будут считаться алкоголь крепостью более 0,5%, разные виды сусла, квас с содержанием этилового спирта менее 1,2%. Не придется платить акциз и с покупки соков, морсов, сиропов, молока и молочной продукции, а также киселя и иных напитков на растительной основе. Основная цель закона — оздоровление населения за счет уменьшения потребления сахаросодержащих напитков.

Ставки по микрозаймам снизят

С 1 июля максимальная ежедневная процентная ставка по договору потребительского кредита снизится с 1% до 0,8%. Максимальная плата по полной стоимости кредита также уменьшится с 365% до 292% годовых, а если он взят на срок до года, то итоговая выплата не сможет превышать 130% вместо прежних 150% от суммы. Для специальных микрозаймов величиной до 10 000 рублей на срок до 15 дней лимиты тоже поменяются – ежедневная ставка здесь не сможет превышать 1% (прежний порог – 2%), а предельная сумма процентов и комиссий не будет выше 15% (до 1 июля - 30%).

Фонд поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями освободят от НДС при передаче незарегистрированных в России лекарств

С июля Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями «Круг добра» освободят от уплаты НДС при передаче незарегистрированных в России лекарств – вступают в силу изменения в Налоговый кодекс РФ. От НДС будет освобождена реализация фонду лекарств, не зарегистрированных в России и ввезенных в страну без уплаты НДС на основании разрешения Минздрава России для лечения детей с тяжелыми редкими заболеваниями. Также это коснется дальнейшей передачи фондом этих лекарств в больницы и аптеки.

Назначения пенсий упростят

С 1 июля вступают в силу поправки к двум законам - «О государственной социальной помощи» и «Об архивном деле в Российской Федерации». Эти поправки позволят организовать электронное взаимодействие органов СФР и архивных учреждений по единым стандартам на всей территории Российской Федерации. Так, государственные и муниципальные архивы при наличии у них документов будут предоставлять по запросу Социального фонда России сведения о гражданине, необходимые для назначения пенсии или доплаты к ней, через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Изменения позволят сократить сроки предоставления информации, необходимой для своевременного и правильного назначения пенсий.

Для компенсации ЖКУ установят единые стандарты

С 1 июля 2023 года в России станут применять единый стандарт для компенсации трех видов услуг. Это назначение пособия на ребенка, компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям россиян, а также компенсация родительской платы за детсад. Раньше правила утверждали регионы на свое усмотрение. Так, для оформления компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг утверждена унифицированная форма заявления на предоставление компенсации, приводится перечень документов, необходимых для получения льготы. Большую часть документов госорганы будут запрашивать друг у друга самостоятельно. Но некоторые заявителям все же придется предоставлять чиновникам - например, иностранное свидетельство о рождении или о заключении брака, справки об обучении детей, документы о правах на недвижимость. Обязательным условием остается отсутствие задолженности за ЖКУ. Также теперь срок принятия решения о предоставлении компенсации составит не более 10 рабочих дней. Срок принятия решения о начислении компенсации за оплату детсада составит не более шести рабочих дней, а при необходимости запроса недостающих сведений — 11 рабочих дней. Благодаря нововведению жители всех регионов смогут обращаться за такой помощью онлайн через Госуслуги и получать сведения о рассмотрении заявления на всех этапах.

Оформить страховую выплату по ОСАГО станет проще

С 15 июля на Госуслугах появится электронное урегулирование ОСАГО по европротоколу. Это упрощенное оформление ДТП без полиции и ДПС, которое используется, если никто не пострадал, а водители сами определили виновного. До сих пор в электронном виде можно было оформить только извещение о ДТП. Сведения о гражданине и автомобиле будет доступен из профиля гражданина, также в личном кабинете будет формироваться необходимый пакет документов. После этого автолюбитель будет общаться со страховщиком через Госуслуги, получая уведомления, например, о направлении на ремонт и соглашении о размере компенсации. Также создаются условия получения страховщиками сведений об обстоятельствах дорожно-транспортных происшествий и иных страховых случаев из внешних источников в автоматизированном режиме. Страховщики будут получать от органов исполнительной власти документы и информацию, связанные с наступлением страхового случая. Предоставлять такую информацию станут по запросам либо по соглашениям о взаимодействии.

Экстремистские материалы соберут в банке данных

С 15 июля в России начинает работать специализированный информационный банк данных экстремистских материалов. Сведения, которые включат в базу, станут информацией ограниченного доступа. Использовать эти материалы планируют для противодействия экстремистской деятельности и мониторинга. Следить за полнотой и своевременностью внесения в него сведений будет Минюст. Доступ к ресурсу, помимо Минюста, получат МВД, Генпрокуратура, ФСБ, Следственный комитет, Роскомнадзор, Росфинмониторинг, ФТС, Росгвардия и Верховный суд. Банк данных поможет повысить эффективность оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий.

Охотникам разрешат брать ружья в аренду

С 15 июля в России разрешат передавать охотничье оружие в аренду. Поправки внесены в целый ряд федеральных законов в целях совершенствования законодательства об оружии и развития охотничьего туризма. Оружие смогут передавать охотпользователи - юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, а также граждане Российской Федерации, имеющие в собственности оружие. Для охотников без собственных ружей появится новый тип разрешения - на ношение и использование охотничьего оружия. Это документ, позволяющий россиянину старше 18 лет, у которого есть охотничий билет, получать оружие и патроны от их владельца для участия в охоте. Разрешение на ношение и использование охотничьего оружия будет выдаваться в течение 10 рабочих дней Росгвардией и ее территориальными органами. Порядок получения разрешения такой же, как при получении лицензии на приобретение оружия. При этом охотник без своего ружья и собственник оружия должны составить акт приема-передачи, а носить и использовать гладкоствол или карабин можно только в присутствии его хозяина. После охоты все неизрасходованные патроны и оружие нужно будет вернуть. Аналогичный порядок будет действовать и в отношении иностранных граждан.