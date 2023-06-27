Происшествия

21 минуту назад

Упавшее дерево придавило «Инфинити»

2 497
#дерево #ветер
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Упавшее дерево придавило «Инфинити»

Происшествие случилось на улице Барашева.

Сегодня около 11 часов утра на улице Барашева рядом с забором стадиона «Металлург» сломалось дерево и упало на автомобиль «Инфинити», а также перегородило часть дороги.

Информация о происшествии поступила на номер «112». О случившемся сообщили в полицию, МУП «Зеленхоз», управление благоустройства.

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Фото — Елена Бредихина
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#дерево #ветер
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Комментарии (2)

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ZZZ

4 минуты назад
Сочувствую автовладельцу...
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Семён

5 минут назад
По всему городу сотни погибших деревьев, они обязательно упадут и на людей и на машины. Но администрация не замечает проблему, не планирует работы по уборке потенциально опасных мертвых деревьев.
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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