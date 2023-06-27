Упавшее дерево придавило «Инфинити»

Происшествие случилось на улице Барашева.

Сегодня около 11 часов утра на улице Барашева рядом с забором стадиона «Металлург» сломалось дерево и упало на автомобиль «Инфинити», а также перегородило часть дороги.Информация о происшествии поступила на номер «112». О случившемся сообщили в полицию, МУП «Зеленхоз», управление благоустройства.