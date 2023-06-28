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Суд рассмотрит дело о присвоенных премиях
СК завершил расследование уголовного дела бывшей главы администрации одного из сельских поселений Измалковского района, обвиняемой в мошенничестве и превышении должностных полномочий. По данным следствия, она обманом присвоила премии подчиненных.
«Будучи введёнными чиновницей в заблуждение по поводу того, что начисленные премиальные выплаты им не принадлежат, две сотрудницы администрации передали обвиняемой почти 30 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
Обвиняемая вину не признала. Уголовное дело направлено в суд.