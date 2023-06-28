Происшествия

сегодня, 09:42

Суд рассмотрит дело о присвоенных премиях

1127
#моошенничество #залопотребление должностями полномочиями
Суд рассмотрит дело о присвоенных премиях

СК завершил расследование уголовного дела бывшей главы администрации одного из сельских поселений Измалковского района, обвиняемой в мошенничестве и превышении должностных полномочий. По данным следствия, она обманом присвоила премии подчиненных.

Преступления, инкриминируемые бывшей чиновнице, были совершены в 2021 году. Как считает следствие, глава сельского поселения, пользуясь своим должностным положением, потребовала, чтобы подчиненные перечисли ей премии. 

«Будучи введёнными чиновницей в заблуждение по поводу того, что начисленные премиальные выплаты им не принадлежат, две сотрудницы администрации передали обвиняемой почти 30 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Обвиняемая вину не признала. Уголовное дело направлено в суд.

1127
#моошенничество #залопотребление должностями полномочиями

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
25
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

Еще в рубрике

В Липецке возбуждены уголовные дела по факту двух ДТП с участием подростков
#ДТП
1
В Липецке возбуждены уголовные дела по факту двух ДТП с участием подростков

сегодня, 09:25

Происшествия
В столкновении автомобилей под управлением юных водителей пострадала 35-летняя женщина
#авария #ДТП
2
В столкновении автомобилей под управлением юных водителей пострадала 35-летняя женщина

сегодня, 09:01

Происшествия
Задержание перекрыло проспект Победы
#задержание
30
Задержание перекрыло проспект Победы

вчера, 18:27

Происшествия
В Кр­аснинском районе после прохода колонны ЧВК «В­агнер» были найдены две боевые гранаты
#Вагнер #мятеж
35
В Кр­аснинском районе после прохода колонны ЧВК «В­агнер» были найдены две боевые гранаты

вчера, 16:53

Происшествия
Упавшее дерево придавило «Инфинити»
#дерево #ветер
20
Упавшее дерево придавило «Инфинити»

вчера, 14:44

Происшествия
Прибывшая на свидание женщина хотела пронести в колонию телефон
#УФСИН #колония
Прибывшая на свидание женщина хотела пронести в колонию телефон

вчера, 12:33

Происшествия