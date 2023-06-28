Суд рассмотрит дело о присвоенных премиях

СК завершил расследование уголовного дела бывшей главы администрации одного из сельских поселений Измалковского района, обвиняемой в мошенничестве и превышении должностных полномочий. По данным следствия, она обманом присвоила премии подчиненных.

Преступления, инкриминируемые бывшей чиновнице, были совершены в 2021 году. Как считает следствие, глава сельского поселения, пользуясь своим должностным положением, потребовала, чтобы подчиненные перечисли ей премии.



«Будучи введёнными чиновницей в заблуждение по поводу того, что начисленные премиальные выплаты им не принадлежат, две сотрудницы администрации передали обвиняемой почти 30 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.



Обвиняемая вину не признала. Уголовное дело направлено в суд.



