22 минуты назад
В Грязах нашли девушку, которая о себе ничего не помнит
Общественники пытаются установить её личность.
Потеряшку обнаружили 24 июня на остановке общественного транспорта в Грязях.
Девушка даже не смогла рассказать, кто она такая, о себе она совсем ничего не помнит. Волонтёры вынуждены обратиться к общественности с просьбой помочь установить ей личность.
Просьба всех, кто, что-либо знает о девушке, сообщить по телефонам указанным в ориентировке.
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Овальный