Происшествия

22 минуты назад

В Грязах нашли девушку, которая о себе ничего не помнит

1 388
#Потеряшка #прорал человек
В Грязах нашли девушку, которая о себе ничего не помнит

Общественники пытаются установить её личность.

Потеряшку обнаружили 24 июня на остановке общественного транспорта в Грязях.

Девушка даже не смогла рассказать, кто она такая, о себе она совсем ничего не помнит. Волонтёры вынуждены обратиться к общественности с просьбой помочь установить ей личность.

Просьба всех, кто, что-либо знает о девушке, сообщить по телефонам указанным в ориентировке.

+7(4742)37-88-77

+7-905-681-05-18

1 388
#Потеряшка #прорал человек

Комментарии (1)

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Овальный

9 минут назад
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