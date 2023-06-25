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В Тольятти произошел пожар в пельменном цехе
В Тольятти произошел пожар в здании пельменного цеха предприятия. Площадь возгорания составляет 500 кв. м. Эвакуированы 95 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
В 07:44 [06:44 мск] в МЧС поступило сообщение о пожаре в здании пельменного цеха предприятия по адресу: Тупиковый проезд, 42. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. "Прибывшими подразделениями установлено, что на первом и втором этажах с выходом на кровлю происходит горение трансформатора на площади 500 кв. м. Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 95 человек", - говорится в сообщении.
"В 10:50 (09:50 мск) пожар локализован на площади 500 кв. м", - сообщили в управлении.
Для тушения пожара привлечены 70 человек и 23 единицы техники.
В 07:44 [06:44 мск] в МЧС поступило сообщение о пожаре в здании пельменного цеха предприятия по адресу: Тупиковый проезд, 42. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. "Прибывшими подразделениями установлено, что на первом и втором этажах с выходом на кровлю происходит горение трансформатора на площади 500 кв. м. Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 95 человек", - говорится в сообщении.
"В 10:50 (09:50 мск) пожар локализован на площади 500 кв. м", - сообщили в управлении.
Для тушения пожара привлечены 70 человек и 23 единицы техники.