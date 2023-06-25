Общество

15 минут назад

В Липецкой области вновь разрешили массовые мероприятия

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#Массовые мероприятия
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В Липецкой области вновь разрешили массовые мероприятия

Сегодня на Городище в Липецке пройдёт городской День молодёжи.

В Липецкой области сняли запрет на проведение массовых мероприятий, сообщили в правительстве региона.

Учреждения культуры возвращают в расписание концерты и спектакли. Липчане даже успеют отпраздновать День молодёжи: сегодня в 17:00 на Городище пройдёт массовый праздник под открытым небом.

Напомним, что запрет был введён вчера. В итоге липчане остались без гуляний на Зёленом острове, отменять пришлось даже футбольный матч дублёров липецкого "Металлурга" и ФК "Орёл", главного фаворита первенства СФФ "Центр".

1 229
#Массовые мероприятия
1

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Егор шип

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