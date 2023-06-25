В Липецкой области вновь разрешили массовые мероприятия

Сегодня на Городище в Липецке пройдёт городской День молодёжи.

В Липецкой области сняли запрет на проведение массовых мероприятий, сообщили в правительстве региона.

Учреждения культуры возвращают в расписание концерты и спектакли. Липчане даже успеют отпраздновать День молодёжи: сегодня в 17:00 на Городище пройдёт массовый праздник под открытым небом.



Напомним, что запрет был введён вчера. В итоге липчане остались без гуляний на Зёленом острове, отменять пришлось даже футбольный матч дублёров липецкого "Металлурга" и ФК "Орёл", главного фаворита первенства СФФ "Центр".

