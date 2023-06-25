Общество

34 минуты назад

Последний вагнеровец покинул Краснинский район

2 1039
#ЧВК "Вагнер" #Краснинский район
3
Последний вагнеровец покинул Краснинский район

Все ограничения в районе сняты.

Военные подразделения покинули территорию Краснинского района и возвращаются на свои исходные позиции, сообщил местный глава Алексей Телков.

Он отметил, что все службы района работают в штатном режиме, в том числе открыто пассажиро-транспортное сообщение по всем направлением региона. Все ранее введённые перекрытия и ограничения на трассах в стране сняты.

Напомним, что вчера подразделения ЧВК «Вагнер» прибыли в Краснинской район в четвёртом часу дня, некоторые там заночевали.

Фото ТГ-канала Алексея Телкова

2 1039
#ЧВК "Вагнер" #Краснинский район
3

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Концерт окончен

20 минут назад
Сколько заплатили музыкантам?
ответить

Липчанин

32 минуты назад
Грустить не будем.
ответить
«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро
#а знаете ли вы #лебедянское метро #Мулярчик
8
«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро
Общество

Еще в рубрике

В Липецкой области вновь разрешили массовые мероприятия
#Массовые мероприятия
1
В Липецкой области вновь разрешили массовые мероприятия

12 минут назад

Общество
Вырытые вчера на дорогах Липецкой области ямы закопали - движение восстановлено
#ЧВК "Вагнер" #ремонт дорог
6
Вырытые вчера на дорогах Липецкой области ямы закопали - движение восстановлено

41 минуту назад

Общество
Вагнеровцы покидают Липецкую область в сопровождении машин ДПС
#ЧВК "Вагнер"
14
Вагнеровцы покидают Липецкую область в сопровождении машин ДПС

52 минуты назад

Общество
Из Липецка вновь можно беспрепятственно уехать в Воронеж
#Автобусное сообщение
5
Из Липецка вновь можно беспрепятственно уехать в Воронеж

сегодня, 09:43

Общество
Игорь Артамонов сообщил о восстановлении перекопанных дорог
#дороги
140
Игорь Артамонов сообщил о восстановлении перекопанных дорог

вчера, 21:36

Общество
Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает колонны и возвращается в полевые лагеря
#ЧВК «Вагнер»
48
Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает колонны и возвращается в полевые лагеря

вчера, 21:10

Общество