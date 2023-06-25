Последний вагнеровец покинул Краснинский район

Все ограничения в районе сняты.

Военные подразделения покинули территорию Краснинского района и возвращаются на свои исходные позиции, сообщил местный глава Алексей Телков.

Он отметил, что все службы района работают в штатном режиме, в том числе открыто пассажиро-транспортное сообщение по всем направлением региона. Все ранее введённые перекрытия и ограничения на трассах в стране сняты.

Напомним, что вчера подразделения ЧВК «Вагнер» прибыли в Краснинской район в четвёртом часу дня, некоторые там заночевали.



Фото ТГ-канала Алексея Телкова

