Два электросамоката столкнулись в Липецке: госпитализирован 27-летний мужчина

Личность второго самокатчика устанавливается.

Необычное ДТП произошло вчера вечером в Липецке на улице Гагарина: столкнулись два электросамоката. Одним из них управлял 27-летний мужчина, он госпитализирован. Личность второго участника столкновения сейчас устанавливают полицейские.



Еще одна авария, в которой пострадал человек, произошла в начале седьмого вечера на улице Неделина: 39-летний водитель «Ниссана» сбил 14-летнего велосипедиста. Мальчик доставлен в больницу.









