Происшествия
сегодня, 10:21
Два электросамоката столкнулись в Липецке: госпитализирован 27-летний мужчина
Личность второго самокатчика устанавливается.
Необычное ДТП произошло вчера вечером в Липецке на улице Гагарина: столкнулись два электросамоката. Одним из них управлял 27-летний мужчина, он госпитализирован. Личность второго участника столкновения сейчас устанавливают полицейские.
Еще одна авария, в которой пострадал человек, произошла в начале седьмого вечера на улице Неделина: 39-летний водитель «Ниссана» сбил 14-летнего велосипедиста. Мальчик доставлен в больницу.
Еще одна авария, в которой пострадал человек, произошла в начале седьмого вечера на улице Неделина: 39-летний водитель «Ниссана» сбил 14-летнего велосипедиста. Мальчик доставлен в больницу.
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