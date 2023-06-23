Происшествия

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Два электросамоката столкнулись в Липецке: госпитализирован 27-летний мужчина

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#авария #ДТП
Два электросамоката столкнулись в Липецке: госпитализирован 27-летний мужчина

Личность второго самокатчика устанавливается.

Необычное ДТП произошло вчера вечером в Липецке на улице Гагарина: столкнулись два электросамоката. Одним из них управлял 27-летний мужчина, он госпитализирован. Личность второго участника столкновения сейчас устанавливают полицейские. 

Еще одна авария, в которой пострадал человек, произошла в начале седьмого вечера на улице Неделина: 39-летний водитель «Ниссана» сбил 14-летнего велосипедиста. Мальчик доставлен в больницу. 




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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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Безмасочник

6 минут назад
Сейчас в городе стало опасно ходить по пешеходным дорожкам, по которым носятся эти самокатчики с огромной скоростью. Надо или вообще запретить эти самокаты, или выделить для них специальные полосы движения с ограждением, а на пешеходных дорожках оборудовать лежащих полицейских. Иначе так и будем попадать в больницы и даже гибнуть.
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