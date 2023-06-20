Общество

24 минуты назад

Зеленую воду в Хлевном не нашли

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#водоканал #вода #
Зеленую воду в Хлевном не нашли

Глава Хлевенского района сообщил, что зеленой воды в райцентре не обнаружили, а видео с ней из Сети уже удалили.

Сегодня в социальных сетях было распространено видео, на котором из кранов, якобы, жителей Хлевного, течет зеленая вода. У сотрудников хлевенского водоканала видео вызвало удивление, но проверку они все равно провели.

«Проверил сегодня жалобу на зеленую воду в кране. Видео появилось в социальных сетях. Его автор не сообщил, в каком населенном пункте района возникла ситуация, поэтому дал поручение обзвонить глав сельских поселений, местный водоканал.

Ни одной жалобы на качество воды от жителей к ним не поступало. Предположили, что цвет воды может быть связан с порывом на водопроводе на одной из улиц в Хлевном накануне. На место выехал мой заместитель по ЖКХ Павел Березнев. Порыв был устранен еще вчера, из крана течет чистая вода, жители занимаются привычными делами. Работа соцобъектов не нарушена.

Кстати, пока мы разбирались в ситуации, пост с жалобой из соцсети был удален. Надеюсь, что и проблемы никакой не было и это была чья-то злая шутка...», — сообщил глава Хлевенского района Александр Плотников.
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#водоканал #вода #

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