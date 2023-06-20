Общество

25 минут назад

В Хлевном на улице Зеленой из кранов течет зеленая вода

4 166
#водоканал #вода #

В соцсетях распространяется видео, на котором из крана течет вода зеленого цвета

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Как сообщили GOROD48 в Хлевенском водоканале, видео в организации просмотрели, сейчас бригада коммунальщиков собирается на место, где оно снято – на улицу Зеленую.

- Странная ситуация. Такого не может быть в принципе. Вчера в том районе была авария, которую мы устранили, но вода зеленой быть не может. Желтоватая – может, но зеленая… У нас и сотрудник живет там, никто с утра не видел зеленой воды. Одним словом, выедем на место, проверим, - сообщили в дежурной службе хлевенского водоканала.
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#водоканал #вода #

Комментарии (4)

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Житель

1 минуту назад
А на ул красной ,красная ,вода !
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ПУЗЫРИК

4 минуты назад
Бывает!
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s_pl

4 минуты назад
жесть, такого в принципе не может быть, ждем версии))
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Старый фанат коммунизма

5 минут назад
Так это советский тархун!
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
160
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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