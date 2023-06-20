В Хлевном на улице Зеленой из кранов течет зеленая вода

В соцсетях распространяется видео, на котором из крана течет вода зеленого цвета

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Как сообщили GOROD48 в Хлевенском водоканале, видео в организации просмотрели, сейчас бригада коммунальщиков собирается на место, где оно снято – на улицу Зеленую.



- Странная ситуация. Такого не может быть в принципе. Вчера в том районе была авария, которую мы устранили, но вода зеленой быть не может. Желтоватая – может, но зеленая… У нас и сотрудник живет там, никто с утра не видел зеленой воды. Одним словом, выедем на место, проверим, - сообщили в дежурной службе хлевенского водоканала.