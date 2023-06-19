Общество

41 минуту назад

Две фирмы подозревают в сговоре на торгах на обустройство общественной территории и капремонт школы

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#УФАС
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Две фирмы подозревают в сговоре на торгах на обустройство общественной территории и капремонт школы

Были выявлены признаки сговора при участии в электронных аукционах.

Липецкое УФАС возбудило дело по признакам картельного сговора: две компании подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения для поддержания высокой цены контрактов.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС, были выявлены признаки сговора двух фирм при участии в электронных аукционах на обустройство общественной территории и капитальный ремонт здания школы. По предварительной оценке ведомства, общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов превысила 200 млн рублей.

В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы по части 1 статьи 14.32 КоАП РФ « Заключение хозяйствующим субъектом соглашения, признаваемого в соответствии с антимонопольным законодательством России картелем, либо участие в нём».
273
#УФАС
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