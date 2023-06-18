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сегодня, 12:12

В липецком зоопарке пополнение у одомашненной индейцами ламы

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#зоопарк
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В липецком зоопарке пополнение у одомашненной индейцами ламы

У пары гуанако родился детеныш

В липецком зоопарке у пары гуанако Прайса и Ярины родился детеныш. Кличку маленькой самочке пока не придумали.

- Малышка находится под присмотром мамы. Она полна энергии, но старается держаться поближе к своей матери. Около четырёх месяцев будет питаться молоком. Гуанако — самое крупное травоядное млекопитающее Южной Америки из семейства верблюдов, предок одомашненной более 6 тысяч лет назад индейцами племени кечуа ламы. Территория обитания гуанако - полупустыни, пампасы и горы Анды до 4 тыс. метров над уровнем моря, - сообщили в зоопарке.

Фото: zoo48.ru

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#зоопарк
2

Комментарии (1)

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Ацтек

16 минут назад
Откуда в Липецке индейцы?!
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
159
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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