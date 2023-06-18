Общество
сегодня, 12:12
В липецком зоопарке пополнение у одомашненной индейцами ламы
У пары гуанако родился детеныш
В липецком зоопарке у пары гуанако Прайса и Ярины родился детеныш. Кличку маленькой самочке пока не придумали.
- Малышка находится под присмотром мамы. Она полна энергии, но старается держаться поближе к своей матери. Около четырёх месяцев будет питаться молоком. Гуанако — самое крупное травоядное млекопитающее Южной Америки из семейства верблюдов, предок одомашненной более 6 тысяч лет назад индейцами племени кечуа ламы. Территория обитания гуанако - полупустыни, пампасы и горы Анды до 4 тыс. метров над уровнем моря, - сообщили в зоопарке.
Фото: zoo48.ru
- Малышка находится под присмотром мамы. Она полна энергии, но старается держаться поближе к своей матери. Около четырёх месяцев будет питаться молоком. Гуанако — самое крупное травоядное млекопитающее Южной Америки из семейства верблюдов, предок одомашненной более 6 тысяч лет назад индейцами племени кечуа ламы. Территория обитания гуанако - полупустыни, пампасы и горы Анды до 4 тыс. метров над уровнем моря, - сообщили в зоопарке.
Фото: zoo48.ru
Ацтек