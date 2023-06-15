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сегодня, 14:51

За нелицензионные программы с фирмы взыскали 800 тысяч рублей

4 483
#авторские права
2
За нелицензионные программы с фирмы взыскали 800 тысяч рублей

Полиция выявила, что на компьютерах организации имеются нелицензионные программные продукты «1С».

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск ООО «1С» к задонской фирме «Коммунсервис» о взыскании компенсации за незаконное использование компьютерных программ.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июне 2022 года ОМВД России по Задонскому району Липецкой области провело проверку в помещениях ООО «Коммунсервис». Полицейские выявили, что на компьютерах организации имеются нелицензионные программные продукты «1С». На системных блоках обнаружено программное обеспечение, комбинация которого запускается без ключа защиты, что свидетельствует о контрафактности программного продукта.

Правообладатель направил в адрес ООО «Коммунсервис» претензию с требованием выплатить компенсацию. Но полюбовно вопрос урегулирован не был, и компания обратилась в суд.

В результате с ООО «Коммунсервис» в пользу ООО «1С» взыскана компенсация в размере 800 тысяч рублей.
4 483
#авторские права
2

Комментарии (4)

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Чудеса

15 минут назад
А в самом УВД все программы лицензионные ? Ни разу не видел на Госзакупках покупки лицензионного Worlda в котором они постановления во всех отделениях набивают ?
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Гость

36 минут назад
А кто разрешил проверку ?
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александр

45 минут назад
нафиг .начнут драть .за все программы как в китае все програмы народные
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петр

57 минут назад
москвичи поняли кого драть .и как денег подработать.
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
155
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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