За нелицензионные программы с фирмы взыскали 800 тысяч рублей

Полиция выявила, что на компьютерах организации имеются нелицензионные программные продукты «1С».

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск ООО «1С» к задонской фирме «Коммунсервис» о взыскании компенсации за незаконное использование компьютерных программ.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июне 2022 года ОМВД России по Задонскому району Липецкой области провело проверку в помещениях ООО «Коммунсервис». Полицейские выявили, что на компьютерах организации имеются нелицензионные программные продукты «1С». На системных блоках обнаружено программное обеспечение, комбинация которого запускается без ключа защиты, что свидетельствует о контрафактности программного продукта.



Правообладатель направил в адрес ООО «Коммунсервис» претензию с требованием выплатить компенсацию. Но полюбовно вопрос урегулирован не был, и компания обратилась в суд.



В результате с ООО «Коммунсервис» в пользу ООО «1С» взыскана компенсация в размере 800 тысяч рублей.