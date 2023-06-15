Происшествия

28 минут назад

Переполох в ТЦ «Европа» вызвало задымление в детском городке

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#задымление #пожар
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Переполох в ТЦ «Европа» вызвало задымление в детском городке

На происшествие выезжали восемь пожарных подразделений.

14 июня в 21:10 в семейном парке развлечений «CHiKi PARK» в ТРЦ «Европа» возникло задымление.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на проишествие выезжали восемь пожарных подразделений.

— Возникло короткое замыкание без последующего горения, вскоре оно было ликвидировано, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.

Фото -   vk.com/myregion48
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#задымление #пожар
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