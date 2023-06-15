Происшествия
28 минут назад
Переполох в ТЦ «Европа» вызвало задымление в детском городке
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На происшествие выезжали восемь пожарных подразделений.
14 июня в 21:10 в семейном парке развлечений «CHiKi PARK» в ТРЦ «Европа» возникло задымление.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на проишествие выезжали восемь пожарных подразделений.
— Возникло короткое замыкание без последующего горения, вскоре оно было ликвидировано, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.
Фото - vk.com/myregion48
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на проишествие выезжали восемь пожарных подразделений.
— Возникло короткое замыкание без последующего горения, вскоре оно было ликвидировано, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.
Фото - vk.com/myregion48
411