Переполох в ТЦ «Европа» вызвало задымление в детском городке

На происшествие выезжали восемь пожарных подразделений.

14 июня в 21:10 в семейном парке развлечений «CHiKi PARK» в ТРЦ «Европа» возникло задымление.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на проишествие выезжали восемь пожарных подразделений.— Возникло короткое замыкание без последующего горения, вскоре оно было ликвидировано, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.