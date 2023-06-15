Сегодня в Липецке: полгорода без воды, вечер диафильмов и как часто липчане ревнуют на работе

Рассказываем всё самое главное про наступивший четверг.

Сегодня в Липецке по-прежнему 23-25 градусов тепла, облачно с прояснениями, днём возможны кратковременные дожди.







Большое отключения воды в Липецке, Дачном, Новой Жизни, Казинке

Сегодня краны «пересохнут» на десятках улиц, с 10:00 до 20:00 временно расстанутся с комфортом жители улиц Айвазовского, 7; Б.Хмельницкого, 2, 3, 3а, 4, 6, 8, 10; Гагарина, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, вл. 100а; Депутатской, 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55б, 56, 57, 61, 61а, 63, 65, 78, 80, 81; Доватора, 5, 5а, 7, 9; Индустриальной, 1, 2, 3, 3а, 4, 19, 21, 21а, 21б, 23, 43, 44, 45, 47; Катукова, 18; Качалова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8а, 10; Киевской, 1, 34, 36, 41; Механизаторов, 8, 8б, 8б/1, 9, ст.9 (центр реабилитации), 10, 10а, 10 ст.1, 10 ст.2, 11, 13, 13а, 14, 15, 15а, 15б, 15в, 16, ст.16, 17, 17б, 18, 18/1, 18 ст.1, 19, 19а, 19б, 20, 21; Мусоргского, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10; Нестерова, 1, 3, 5, 7, 8, 8а, 10, 12; Папина, 13, 15; Тельмана, 164; бульвара Есенина, 2, 5; проспекта Победы, 29, 47а, 51, 51/1, 51/2, 51/3, 55, 57, 61, 71, 73, 75, 77, 79, 85, 87, 87/2; Вишнёвого переулка, 1а; переулка Попова 1, 3, 5.

В это же время перекроют вентили и для жителей частного сектора на улицах 1-й Крымской, 2-й Крымской, Верхней, Пригородной, Володарского, Воровского, Даргомыжского, Депутатской, Индустриальной, Киевской, Кирова, Комсомольской, Котовского, Школьной, Чкалова, переулков Вишневого, Верещагина, Фруктового,

Кроме того, с 9:00 до 17:00 будет снижено давление холодной воды в домах на улице Ленина, 11, 13, 15.







С 10:00 до 20:00 большое отключение холодной воды произойдет в посёлках Дачный, Новая Жизнь и на станции Казинка.

Речь идёт о домах на улицах Асфальтной, 111, 111а, 113, 115а; Писарева, 1, 2а, 2б, 3а, 4, 6, 8, 8а, 12, 12а, 12б, 16, 22, 35, 37; Привокзальной, 56, 101; Светлова, 26, 29, 29а, 31, 31а; Станция Казинка, 28, 28а, 33а; Таёжной, 12; Тихой, 24; Фруктовой, 25б; Центральной, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 ст.1, 43, 180, вл. 21; Ярославской, 13, 19. Перестанет течь вода и в частном секторе улиц Асфальтной, Бригадной, Варшавской, Железнодорожной, Ладыгина, Липецкой, Локомотивной, МПС, Олимпийской, Патриотической, Писарева, Постышева, Привокзальной, Р. Зорге, Светлова, Таежной, Тихой, Фабричной, Череповецкой, Шаумяна, переулка Фруктового.

Без воды в указанное время останется база отдыха «Бригантина».

С 10:00 до 20:00 с аналогичными трудностями столкнутся и потребители на улице Санаторий «Мечта» в домах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Отключения света

В связи с ремонтом на электрических сетях с 09:00 до 17:00 обесточат дома на улицах Верещагина, №№ 2, 2а, 3, 4 и с № 7 по № 21б; Игнатьева, 33; Интернациональной, 36; Киевской, 16а; Космонавтов, 12, 12/2, 14/2; Ленина, 13, 15, 17, 23, 25; Юношескую, 1/3. Полностью обесточат улицы Воровского, Даргомыжского, Депутатскую, Чкалова, а также отдельные дома в Верхнем переулке с № 1 по №19; в Крымском переулке, 2, 4, 6, 8; во Фруктовом переулке, 1а.







Пробки

С раннего утра в Липецке уже начали собираться заторы. Но умный в гору не пойдёт. Советуем каждому перед выездом изучить дорожную обстановку в «Яндекс-пробках» или аналогичных приложениях и выбрать по возможности оптимальный маршрут. Запомните – нет такой пробки, которую невозможно было бы объехать.

Вольный пересказ «Золушки» (6+)

Если у вас выходной или вы вдруг в отпуске, то у вас есть замечательный шанс сводить ребёнка в театр. Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) сегодня в 11:00 покажет детский спектакль «Хрустальная сказка».







Это – фантазия на тему сказки Г.Х. Андерсена «Золушка». Не всё пойдёт так, как в классическом сюжете. Но светлым мечтам главной героини, как и полагается в сказках, суждено сбыться. Яркий мир, полный юмора, волшебства и лирики будет интересен, как самому маленькому, так и взрослому зрителю.

Старый добрый диафильм (6+)

Необычный вечер пройдёт сегодня в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 18:31 здесь начнут вечер диафильмов. Старый добрый проектор мощным лучом выводит изображение прямо на белую простыню, которую в детстве старшего поколения крепили булавками к стене. И было в этом что-то завораживающее.



Кадр диафильма "Из жизни Дон Кихота Ламанчского"



Стандартный диафильм – это всего 20 кадров, но жух захватывает не меньше, чем от просмотра кинофильма. Всё потому, что ваша фантазия в этот момент работает на все сто. Очень полезно детям для их развития.

Вход – любая бумажная купюра.

Китайский мультик (6+)

В областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) продолжается кинофестиваль детских фильмов «Радуга». Сегодня в 10:00 юным зрителям покажут мультик «Братья медведи: Тайна трёх миров», Китай, 2017. Приключения. Режиссёр Линь Хуэйда (6+).

Веселые и озорные братья медведи Брайр и Брамбл, как и все лесные жители, любят свой дом – лес, в котором они живут, и не позволяют своему давнему другу, лесорубу Вику, его уничтожить. Не в первый раз удирая от медведей, Вик сталкивается с роботом-археологом Коко, пытающейся отыскать древний затерянный мир «Фантастика» и сбежать от бандитов, охотящихся за сокровищами волшебного мира. Братья и Вик решают объединиться и встать на защиту сокровищ, ведь настоящая дружба способна на все.

Роли дублировали Алёна Андронова, Николай Прозоровский, Александр Гаврилин.



К слову, у мультфильма довольно высокие рейтинг на «Кинопоиске» - 8,0, а вход на сеанс стоит всего 50 рублей.

Ревность на работе

13% липецких женщин ревнуют своего мужа или молодого человека к его коллегам-девушкам. Таковы данные опроса SuperJob.







При этом 10 % дам не скрывают свою ревность от любимых, а 3% предпочитает молчать. Чаще всего ревность испытывают женщины в последнем приступе молодости – от 35 до 44 лет (таких 22 %), а после 45 чувства притупляются и беспокойство за вторую половину испытывают лишь 8%.

Среди мужчин ревнивцев больше – 16%. Открыто говорят об этом возлюбленной 12%, таятся 4 %. Ревность больше свойственна мужчинам до 34 лет – 21%, а затем спадает пропорционально увеличению возраста.

Кинопремьеры

По четвергам на экраны кинотеатров по традиции выходят новые фильмы. С наиболее интересными новинками мы вас познакомим.

«Король-Львёнок». Франция, 2022. Приключения, семейный. Режиссёр Дэвид Моро (12+)

Львёнок по кличке Кинг сбегает из клетки при перевозке в аэропорту и прячется в доме 12-летней Инес и 15-летнего Алекса. Брат и сестра решают вернуть короля-львёнка в Африку и сбегают из дома, считая себя уже достаточно взрослыми для невероятного путешествия на край света.

В ролях: Жерар Дармон, Тибо де Монталембер, Лу Ламбрехт.

«Хроники панголинов». Австралия, 2022. Приключения, семейный. Режиссёр Мэт Драммонд (12+)

В один прекрасный день жизнь Верити и Питера переворачивается с ног на голову, когда пол в их комнате внезапно рушится, и они падают в подземный мир. Там они узнают, что с Питером связано таинственное предсказание. Только он сможет перезапустить время, спасти мир от существа, питающегося страхом и вернуться с сестрой домой.

В ролях: Алила Браун, Дариус Уильямс, Бет Чемпион.

«Сквозь время». Россия, 2023. Фантастический триллер. Режиссёр Александр Богуславский (12+)

В ходе испытаний сверхскоростного самолета на новом источнике энергии изобретатель и бизнесмен Итан Блэйк и его брат Джейкоб оказываются на острове, который не значится на картах. Там они сталкиваются с таинственным туманом, в котором существует одновременно и прошлое, и будущее. Итану предстоит встретить своего отца, найти настоящую любовь и разгадать загадку острова, чтобы предотвратить грядущую катастрофу.

В ролях: Виктор Добронравов, Никита Тарасов, Валерия Шкирандо.

«Король неба». Китай, 2023. Боевик, военный. Режиссёр Сяоши Лю (12+)

На высоте весь исход полета зависит от точно выверенных действий пилота. Чтобы не допустить роковых ошибок и получить важные данные, испытатели день за днем сражаются со смертью. Смогут ли они выполнить задание и вернуться живыми домой к своим родным?

В ролях: Ван Ибо, Ху Цзюн, Чжоу Дунъюй.



Дорогие липчане! Как видите, четверг – весьма насыщенный день с множеством вариантов досуга. Но в наше беспокойное время важно не уходить с головой в работу и отдых, а держать ухо востро и следить за новостями. Липчанам сделать это просто – все самое интересное и полезное собрано о одном месте – на GOROD48. Чаще заходите на сайт и будьте уверены, что с нами вы ничего не пропустите. Ждём вас 24/7 снова и снова.