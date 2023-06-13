Экономика
54 минуты назад
Энергетики нашли способ вернуть 400 миллионов «зажатых» рублей
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Арбитраж рассматривает иски о банкротстве управляющих компаний, решивших не рассчитываться по долгам.
Ранее GOROD48 сообщал, что ООО «НовитЭн» (гарантирующий поставщик электроэнергии в г. Липецке) обратилось в арбитражный суд с заявлениями о признании семи управляющих компаний банкротами. Как указано в исках, компании имеют значительные задолженность перед гарантирующим поставщиком электроэнергии. Одно заявление о признании несостоятельным УК «Проф-Эксперт48» суд оставил без движения, остальные принял к рассмотрению.
Вопрос: почему энергетики банкротят «управляшки»? Неужели «НовитЭн» не может просто взыскать долги со своих контрагентов в рамках обычных судебных разбирательств? Как выяснилось, не всегда.
Зимой 2021 года GOROD48 разбирался в том, куда уходят деньги липчан, которые рассчитывались за уходящие на общедомовые нужды ресурсы с управляющими компаниями. Оказалось, что такие платежи по квитанциям с QR-кодами вначале попадали в расчетно-кассовые центры, специально созданные коммерсантами от ЖКХ, а уже потом учредители «управляшек» решали, что из этих средств отдать энергетикам. Своевременные расчеты с поставщиками, видимо, не вписывались в эту бизнес-схему — ее ведь замутили не для этого, не так ли? В итоге энергетики были вынуждены ходить по судам, пытаясь отбить у «управляшек» миллиардные долги за тепло, горячую и холодную воду, электроэнергию. А бизнес по управлению жилыми домами жировал. Куда уходили деньги липчан из тех самых касс, было известно только тем, кто ловил рыбку в мутной воде.
Когда ресурсники стали хронически не выполнять инвестиционные программы по ремонтам сетей и оборудования из-за отсутствия денег на своих счетах, региональная власть показала зубы. Правоохранительные органы тут же возбудили ряд уголовных дел по 165-й статье Уголовного кодекса («причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»). Десять руководителей УК признали вину, рассчитались по долгам или же заключили договоры о таких расчетах в рассрочку, отделавшись судебными штрафом. Три не покаявшихся бизнесмена, в их числе экс-депутаты Липецкого горсовета Юрий Шкляров и Сергей Ткаченко, попали под суд и получили условные приговоры за денежные махинации (в следующий раз наказание для «повторников» будет уже реальным — силовики изучают материалы по шести заявлениям энергетиков на тех коммерсантов, которые ранее попадали под следствие).
Но как только энергетики нашли верную дорогу по принуждению «управляшек» к исполнению их обязательств, как появилась новая проблема — сложность с взысканием долгов даже по вступившим в силу приговорам и решениям судов!
— Мы столкнулись с практикой, когда невозможно взыскать средства даже по исполнительным листам, — говорит заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «НовитЭн» Андрей Коновалов. — Дело в том, что те деньги, которые нам должны управляющие компании, лежат на счетах расчетно-кассовых центров. УК не заводит их на свои расчетные счета. То есть та схема, которую создал этот бизнес, внешне законная, а по факту сомнительная, сделала взыскание долгов почти невозможным. Даже, повторяю, при наличии вступивших в силу судебных актов, где написано, что миллионы рублей, аккумулированых в этих кассах – это деньги энергетиков, руководители УК направляли их не на расчеты за ресурсы, а на какие-то иные, свои нужды.
Расчетные центры, кстати, де-юре являются автономными коммерческими организациями, не подпадающими под действия каких-либо регуляторов. Де-факто же они занимаются квазибанковской деятельностью. Но Центробанку такие структуры не подотчетны, ведь они не открывают депозитные счета и не выдают кредиты. Зато принимают деньги от липчан за услуги, но не расплачиваются с теми, кто эти услуги обеспечил ресурсами (электричеством, теплом, водой). Потерпевшие не могут забрать свое, ведь с созданными при УК кассами ни у жильцов, ни у энергетиков отношений нет.
Примечательно, что в прокуратуре области три года назад публично заявили, что липчан грабят системно, что в регионе работают схемы обмана жителей и организаций, обеспечивающих нас водой, электричеством, теплом. Почему бы тогда при отсутствии федерального надзора за такими структурами не урегулировать их деятельность на региональном уровне? Ведь это та лазейка, которая позволяет бизнесу по управлению жилфондом обезличивать миллионы и распоряжаться ими по своему усмотрению! Да, это стоит усилий. Но бездействие ведет к деградации инженерных систем и коммуникаций, плодит аварии, вымывает у ресурсоснабжающих организаций оборотные средства, угрожает бесперебойному снабжению липчан коммунальными услугами, порождает недоверие к власти.
С сентября прошлого года бремя расходов по платежам за ОДН полностью возложено на жильцов многоквартирных домов. Некоторые «управляшки» попытались под шумок перекинуть часть своей задолженности на жильцов. Другие УК пытаются всячески затянуть процессы сверок с энергетиками расходов на ОДН, напирая на какие-то копеечные разногласия. Но все такие попытки избежать расчетов могут стоить управляющим компаниям продления лицензий, чем занимается областная Госжилинспекция, которую недавно возглавил бывший работник прокуратуры Алексей Кащеев. Недобросовестные компании рискуют не получить лицензию, а потому их собственники уже зарегистрировали новые УК, под которые пытаются подтянуть тот жилой фонд, которым управляли ранее.
В «НовитЭне», впрочем, уверены, что должники обязательно будут наказаны. А потому в апреле-мае энергетики обратились в Арбитражный суд с заявлениями о банкротстве к семи управляющим компаниям: УК «Мой город 48», УК «Монолит», УК «ПрофЭксперт 48», ТСЖ «Радиотехническая», УК «Коммунальщик», УК «Порядок» и УК «Октябрьский рынок». Суммарный долг этих компаний более девяти миллионов рублей.
Процедура банкротства, пусть длительная и муторная, позволяет заткнуть всякую лазейку, буквально вывернуть наизнанку любую компанию, пытающуюся избежать расчетов по долгам, привлечь в итоге даже к уголовной ответственности всех бенефициариев сомнительного бизнеса.
— Сейчас в Арбитраже рассматриваются 181 иск гарантирующих поставщиков к 93 управляющим компаниям на общую сумму почти в 400 млн рублей (на дату подачи исков) или 294,5 миллиона с учетом перерасчетов и частичной оплаты задолженностей на начало рассмотрения исков. И если долги этих управляющих компаний не будут погашены, им также грозит процедура банкротства, — говорит Андрей Коновалов.
Вопрос: почему энергетики банкротят «управляшки»? Неужели «НовитЭн» не может просто взыскать долги со своих контрагентов в рамках обычных судебных разбирательств? Как выяснилось, не всегда.
Зимой 2021 года GOROD48 разбирался в том, куда уходят деньги липчан, которые рассчитывались за уходящие на общедомовые нужды ресурсы с управляющими компаниями. Оказалось, что такие платежи по квитанциям с QR-кодами вначале попадали в расчетно-кассовые центры, специально созданные коммерсантами от ЖКХ, а уже потом учредители «управляшек» решали, что из этих средств отдать энергетикам. Своевременные расчеты с поставщиками, видимо, не вписывались в эту бизнес-схему — ее ведь замутили не для этого, не так ли? В итоге энергетики были вынуждены ходить по судам, пытаясь отбить у «управляшек» миллиардные долги за тепло, горячую и холодную воду, электроэнергию. А бизнес по управлению жилыми домами жировал. Куда уходили деньги липчан из тех самых касс, было известно только тем, кто ловил рыбку в мутной воде.
Когда ресурсники стали хронически не выполнять инвестиционные программы по ремонтам сетей и оборудования из-за отсутствия денег на своих счетах, региональная власть показала зубы. Правоохранительные органы тут же возбудили ряд уголовных дел по 165-й статье Уголовного кодекса («причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»). Десять руководителей УК признали вину, рассчитались по долгам или же заключили договоры о таких расчетах в рассрочку, отделавшись судебными штрафом. Три не покаявшихся бизнесмена, в их числе экс-депутаты Липецкого горсовета Юрий Шкляров и Сергей Ткаченко, попали под суд и получили условные приговоры за денежные махинации (в следующий раз наказание для «повторников» будет уже реальным — силовики изучают материалы по шести заявлениям энергетиков на тех коммерсантов, которые ранее попадали под следствие).
Но как только энергетики нашли верную дорогу по принуждению «управляшек» к исполнению их обязательств, как появилась новая проблема — сложность с взысканием долгов даже по вступившим в силу приговорам и решениям судов!
— Мы столкнулись с практикой, когда невозможно взыскать средства даже по исполнительным листам, — говорит заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «НовитЭн» Андрей Коновалов. — Дело в том, что те деньги, которые нам должны управляющие компании, лежат на счетах расчетно-кассовых центров. УК не заводит их на свои расчетные счета. То есть та схема, которую создал этот бизнес, внешне законная, а по факту сомнительная, сделала взыскание долгов почти невозможным. Даже, повторяю, при наличии вступивших в силу судебных актов, где написано, что миллионы рублей, аккумулированых в этих кассах – это деньги энергетиков, руководители УК направляли их не на расчеты за ресурсы, а на какие-то иные, свои нужды.
Расчетные центры, кстати, де-юре являются автономными коммерческими организациями, не подпадающими под действия каких-либо регуляторов. Де-факто же они занимаются квазибанковской деятельностью. Но Центробанку такие структуры не подотчетны, ведь они не открывают депозитные счета и не выдают кредиты. Зато принимают деньги от липчан за услуги, но не расплачиваются с теми, кто эти услуги обеспечил ресурсами (электричеством, теплом, водой). Потерпевшие не могут забрать свое, ведь с созданными при УК кассами ни у жильцов, ни у энергетиков отношений нет.
Примечательно, что в прокуратуре области три года назад публично заявили, что липчан грабят системно, что в регионе работают схемы обмана жителей и организаций, обеспечивающих нас водой, электричеством, теплом. Почему бы тогда при отсутствии федерального надзора за такими структурами не урегулировать их деятельность на региональном уровне? Ведь это та лазейка, которая позволяет бизнесу по управлению жилфондом обезличивать миллионы и распоряжаться ими по своему усмотрению! Да, это стоит усилий. Но бездействие ведет к деградации инженерных систем и коммуникаций, плодит аварии, вымывает у ресурсоснабжающих организаций оборотные средства, угрожает бесперебойному снабжению липчан коммунальными услугами, порождает недоверие к власти.
С сентября прошлого года бремя расходов по платежам за ОДН полностью возложено на жильцов многоквартирных домов. Некоторые «управляшки» попытались под шумок перекинуть часть своей задолженности на жильцов. Другие УК пытаются всячески затянуть процессы сверок с энергетиками расходов на ОДН, напирая на какие-то копеечные разногласия. Но все такие попытки избежать расчетов могут стоить управляющим компаниям продления лицензий, чем занимается областная Госжилинспекция, которую недавно возглавил бывший работник прокуратуры Алексей Кащеев. Недобросовестные компании рискуют не получить лицензию, а потому их собственники уже зарегистрировали новые УК, под которые пытаются подтянуть тот жилой фонд, которым управляли ранее.
В «НовитЭне», впрочем, уверены, что должники обязательно будут наказаны. А потому в апреле-мае энергетики обратились в Арбитражный суд с заявлениями о банкротстве к семи управляющим компаниям: УК «Мой город 48», УК «Монолит», УК «ПрофЭксперт 48», ТСЖ «Радиотехническая», УК «Коммунальщик», УК «Порядок» и УК «Октябрьский рынок». Суммарный долг этих компаний более девяти миллионов рублей.
Процедура банкротства, пусть длительная и муторная, позволяет заткнуть всякую лазейку, буквально вывернуть наизнанку любую компанию, пытающуюся избежать расчетов по долгам, привлечь в итоге даже к уголовной ответственности всех бенефициариев сомнительного бизнеса.
— Сейчас в Арбитраже рассматриваются 181 иск гарантирующих поставщиков к 93 управляющим компаниям на общую сумму почти в 400 млн рублей (на дату подачи исков) или 294,5 миллиона с учетом перерасчетов и частичной оплаты задолженностей на начало рассмотрения исков. И если долги этих управляющих компаний не будут погашены, им также грозит процедура банкротства, — говорит Андрей Коновалов.
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И смех, и грех
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