Общество

сегодня, 10:25

Энергетики требуют признания семи липецких УК банкротами

7 631
#банкротство #«НОВИТЭН» #управляющие компании
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Энергетики требуют признания семи липецких УК банкротами

ООО «НОВИТЭН» обратилось в арбитражный суд с заявлениями о признании семи управляющих компаний банкротами

В Арбитражный суд Липецкой области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Новое информационно–технологичное энегосбережение» сразу с семью заявлениями о признании банкротами управляющих компаний ООО «ГУК «Октябрьская», ООО «УК «КОМФОРТ СИТИ», ООО «Новый город», ООО «Порядок», ООО «УК «Проф-Эксперт48», ООО «УК МОНОЛИТ», ООО «Мой город 48».

Как указано в заявлениях, компании имеют задолженность перед ООО «Новитэн» по оплате за электрическую энергию.

«Одно заявление, о признании несостоятельным ООО «УК «Проф-Эксперт48», оставлено без движения. Остальные заявления арбитражный суд определил принять к рассмотрению», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Судебные заседания по остальным заявлениям назначены на начало июня.

7 631
#банкротство #«НОВИТЭН» #управляющие компании
1

Комментарии (7)

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Квадра АУ!!!!!!!!!

2 минуты назад
ГДЕ ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ???????? У КОГО ТО ДАЛИ СЕГОДНЯ ПО ГРАФИКУ???
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нквд

3 минуты назад
А кто будет возмещать финансы . отобрать машины и т.д у всех членов семьи
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Лучше бы написали

17 минут назад
Скольким должникам Жилинспекция продлила лицензии
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Эхо

23 минуты назад
Это так и будет, пока не введут уголовку для руководства УК...
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Где ответ по их долгам?

40 минут назад
А суммы которые они должны распределять на ихи дома в виде ОДН? И люди по новой платить будут за уже когда-то оплаченную услугу?
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Инна

56 минут назад
Как они могут быть банкротами, когда люди платили? Где деньги??
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Гость

57 минут назад
А ООО НОВИТЕН не хотел бы выяснить, что многие перечисленные УК просто сменили вывески. И сейчас получили новые названия.
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