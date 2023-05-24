Энергетики требуют признания семи липецких УК банкротами

ООО «НОВИТЭН» обратилось в арбитражный суд с заявлениями о признании семи управляющих компаний банкротами

В Арбитражный суд Липецкой области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Новое информационно–технологичное энегосбережение» сразу с семью заявлениями о признании банкротами управляющих компаний ООО «ГУК «Октябрьская», ООО «УК «КОМФОРТ СИТИ», ООО «Новый город», ООО «Порядок», ООО «УК «Проф-Эксперт48», ООО «УК МОНОЛИТ», ООО «Мой город 48».



Как указано в заявлениях, компании имеют задолженность перед ООО «Новитэн» по оплате за электрическую энергию.



«Одно заявление, о признании несостоятельным ООО «УК «Проф-Эксперт48», оставлено без движения. Остальные заявления арбитражный суд определил принять к рассмотрению», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.



Судебные заседания по остальным заявлениям назначены на начало июня.



