Происшествия

сегодня, 12:37

Сук дерева упал на автомобиль

665
#повреждение автомобиля #ветер
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Сук дерева упал на автомобиль

В Липецке сегодня порывы ветра достигают 17 метров в секунду

Как и предупреждали спасатели, сегодня в Липецке бушует ветер. Порывом ветра сегодня сломало сук во дворе дома №161 по улице Гагарина.

Сломанный сук упал на заднюю часть автомобиля «Лада», разбив стекло и повредив корпус машины.

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Порывы ветра в Липецке сегодня составляют 15-17 м/c.

665
#повреждение автомобиля #ветер
1

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