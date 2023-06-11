Происшествия
сегодня, 12:37
Сук дерева упал на автомобиль
В Липецке сегодня порывы ветра достигают 17 метров в секунду
Как и предупреждали спасатели, сегодня в Липецке бушует ветер. Порывом ветра сегодня сломало сук во дворе дома №161 по улице Гагарина.
Сломанный сук упал на заднюю часть автомобиля «Лада», разбив стекло и повредив корпус машины.
Порывы ветра в Липецке сегодня составляют 15-17 м/c.
Сломанный сук упал на заднюю часть автомобиля «Лада», разбив стекло и повредив корпус машины.
Порывы ветра в Липецке сегодня составляют 15-17 м/c.