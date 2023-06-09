Концессионер купил для Липецка 46 новых трамваев

Их поставят в город к концу года.

Концессионер реконструкции трамвайного сообщения в Липецке ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Липецк» заключил договор на поставку новых трамвайных вагонов с акционерным обществом «Усть-Катовский вагоностроительный завод». Как сообщает мэрия, поставка 46 новых вагонов ожидается к концу 2023 года.



Сейчас концессионер укладывает рельсошпальную решетку на участке «улица Краснозаводская – улица Чехова». Уже уложено около 575 метров рельсов.



Ожидается, что реконструкция ветки закончится в сентябре, после чего движение трамваев будет возобновлено.





