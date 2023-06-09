Общество

49 минут назад

Концессионер купил для Липецка 46 новых трамваев

8 399
#трамвайное движение #общественный транспорт
Концессионер купил для Липецка 46 новых трамваев

Их поставят в город к концу года.

Концессионер реконструкции трамвайного сообщения в Липецке ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Липецк» заключил договор на поставку новых трамвайных вагонов с акционерным обществом «Усть-Катовский вагоностроительный завод». Как сообщает мэрия, поставка 46 новых вагонов ожидается к концу 2023 года.

Сейчас концессионер укладывает рельсошпальную решетку на участке «улица Краснозаводская – улица Чехова».  Уже уложено около 575 метров рельсов.

Ожидается, что реконструкция ветки закончится в сентябре, после чего движение трамваев будет возобновлено.

 
8 399
#трамвайное движение #общественный транспорт

Комментарии (8)

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Денис

5 минут назад
Исправьте ошибку не Усть-Котовский, а Усть-Катавский. Город Усть-Катавск
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не-а чё

12 минут назад
Васёк, Так капитализм же,пора привыкнуть. Бесплатно было в СССР.
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Проезд

13 минут назад
И смех, и грех, Ну да,как некий"Доминант",который территорию у комсомольского пруда благоустраивал.
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Васёк

17 минут назад
Буржуи пилят себе бабло на карман, загоняя в финансовые долги всё население. Расплачиваться все равно будем мы с Вами.
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И смех, и грех

25 минут назад
Проезд, если он будет этот проезд, а не арестуют эти вагоны, как директора уважаемого концессионера :)))
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Нет проблем

28 минут назад
Проезд, езди в такси.
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С виду

29 минут назад
трамваи у них хорошие.
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Проезд

37 минут назад
дороже чем в такси будет стоить.
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