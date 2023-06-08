Происшествия

сегодня, 14:40

35-летний грязинец вырастил у себя дома три куста конопли

234
#наркотики
35-летний грязинец вырастил у себя дома три куста конопли

Каждый куст теперь ему обойдётся в тысячу рублей.

И.о. мирового судьи Грязинского судебного участка № 2 рассмотрела дело об административном правонарушении по статье 10.5.1 КоАП РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 35-летний житель города Грязи вырастил дома три куста конопли.

Мужчина признан виновным и оштрафован на 3000 рублей.
234
#наркотики

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Купите большую квартиру для семьи и сохраните 4 миллиона
Купите большую квартиру для семьи и сохраните 4 миллиона
Бизнес

Еще в рубрике

Пятеро детей разбились на мопедах и мотоциклах
#ПДД #нарушение #дети
1
Пятеро детей разбились на мопедах и мотоциклах

26 минут назад

Происшествия
В Липецкой области из-за сообщений с угрозами эвакуируют суды
#телефонный терроризм #минирование
3
В Липецкой области из-за сообщений с угрозами эвакуируют суды

сегодня, 13:51

Происшествия
На улице Фридриха Энгельса горел балкон многоквартирного дома
#МЧС #пожар
3
На улице Фридриха Энгельса горел балкон многоквартирного дома

сегодня, 13:05

Происшествия
Липецкого подростка подозревают в трёх кражах продуктов и алкоголя
#кража
2
Липецкого подростка подозревают в трёх кражах продуктов и алкоголя

сегодня, 12:56

Происшествия
40-летнего липчанина обвиняют в поджоге спящего в подъезде мужчины
#поджог #пожар
8
40-летнего липчанина обвиняют в поджоге спящего в подъезде мужчины

сегодня, 12:50

Происшествия
Легковой автомобиль загорелся на трассе под Липецком
#пожар #МЧС #автомобиль
Легковой автомобиль загорелся на трассе под Липецком

сегодня, 12:46

Происшествия