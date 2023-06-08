35-летний грязинец вырастил у себя дома три куста конопли

Каждый куст теперь ему обойдётся в тысячу рублей.

И.о. мирового судьи Грязинского судебного участка № 2 рассмотрела дело об административном правонарушении по статье 10.5.1 КоАП РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 35-летний житель города Грязи вырастил дома три куста конопли.



Мужчина признан виновным и оштрафован на 3000 рублей.