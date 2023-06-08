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4 минуты назад
ЦБ заявил о снижении международных резервов РФ в мае на $11,6 млрд
Валютные резервы России к началу лета 2023 года уменьшились до $438,344 млрд.
По итогам мая 2023 года объемы международных резервов России сократились на $11,6 млрд. По состоянию на начало июня, этот показатель составил $584,1 млрд, - говорится на сайте Центробанка.
"К 1 июня объемы международных резервов составили $584 175 млрд. Из них $438 344 млрд — валютные резервы", — отмечается в статистических данных ЦБ РФ.
С января 2023 года объем международных резервов России увеличился на 0,38%. В денежном выражении этот показатель вырос или $2,1 млрд, - свидетельствуют материалы валютного регулятора.
1 июня в Центробанке сообщили, что этот показатель снизился на 0,5% с 19 по 26 мая. В денежном выражении речь шла о падении до уровня $586,3 млрд. Таким образом, за семь дней международные резервы РФ сократились на $3 млрд. Для сравнения, с 12 по 19 мая этот показатель уменьшился на $10,2 млрд и составил $589,3 млрд, - пишет "Газета.ru".
"К 1 июня объемы международных резервов составили $584 175 млрд. Из них $438 344 млрд — валютные резервы", — отмечается в статистических данных ЦБ РФ.
С января 2023 года объем международных резервов России увеличился на 0,38%. В денежном выражении этот показатель вырос или $2,1 млрд, - свидетельствуют материалы валютного регулятора.
1 июня в Центробанке сообщили, что этот показатель снизился на 0,5% с 19 по 26 мая. В денежном выражении речь шла о падении до уровня $586,3 млрд. Таким образом, за семь дней международные резервы РФ сократились на $3 млрд. Для сравнения, с 12 по 19 мая этот показатель уменьшился на $10,2 млрд и составил $589,3 млрд, - пишет "Газета.ru".