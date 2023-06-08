35 минут назад
Во Франции в результате нападения с ножом пострадали семь человек
Семь человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом во французском городе Анси. Уточняется, что большинство пострадавших – дети в возрасте около трех лет. Трое детей находятся в крайне тяжелом состоянии.
Отмечается, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их экстренно госпитализировали на спасательных вертолетах. Нападение произошло примерно в 09:45 по местному времени (10:45 мск) в парке у озера Анси, большинство пострадавших - дети в возрасте около трех лет. К настоящему моменту нападавший задержан, он также получил ранение в ходе задержания.
Агентство Reuters сообщает о девяти пострадавших в результате нападения, среди них восемь детей. Один из крупнейших новостных телеканалов Франции - BFM - приводит данные о пяти пострадавших, среди которых четверо детей. Официальных данных на этот счет пока нет.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила о намерении отправиться на место трагедии в ближайшее время. В нижней палате парламента Франции прервали слушания по резонансному законопроекту об отмене пенсионной реформы и объявили минуту молчания.
Подробности происшествия выясняются.