Общество

сегодня, 09:35

Одиннадцатиклассники сдают самый популярный предмет по выбору

3 542
#ЕГЭ #ГИА #школа
2
Одиннадцатиклассники сдают самый популярный предмет по выбору

В Липецкой области ЕГЭ по обществознанию выбрали 2 348 человек.

8 июня основной период проведения ЕГЭ продолжает экзамен по обществознанию. Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, это самый популярный предмет по выбору у одиннадцатиклассников: в нашем регионе в 23 пунктах сегодня его будут сдавать 2 348 человек. А по стране на обществознание зарегистрировано почти 300 тысяч участников.

Экзамен продлится 3,5 часа и состоит из 25 заданий, среди которых 16 — с коротким ответом и 9 — с развёрнутым. 

Минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 42 балла.

Свои результаты участники ЕГЭ по обществознанию узнают не позднее 23 июня.
3 542
#ЕГЭ #ГИА #школа
2

Комментарии (3)

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Как такое может быть?

14 минут назад
неоднозначник, а что, на ЕГЭ могут быть вопросы не из школьной программы?
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Гость

22 минуты назад
Самый бестолковый предмет!
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неоднозначник

38 минут назад
обществознание как школьный предмет включает философию\социологию\правоведение\экономику\политологию. Что могут знать школьники о проблемах,в которых не разбирается большинство взрослых ?
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