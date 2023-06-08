Одиннадцатиклассники сдают самый популярный предмет по выбору

В Липецкой области ЕГЭ по обществознанию выбрали 2 348 человек.

8 июня основной период проведения ЕГЭ продолжает экзамен по обществознанию. Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, это самый популярный предмет по выбору у одиннадцатиклассников: в нашем регионе в 23 пунктах сегодня его будут сдавать 2 348 человек. А по стране на обществознание зарегистрировано почти 300 тысяч участников.



Экзамен продлится 3,5 часа и состоит из 25 заданий, среди которых 16 — с коротким ответом и 9 — с развёрнутым.



Минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 42 балла.



Свои результаты участники ЕГЭ по обществознанию узнают не позднее 23 июня.