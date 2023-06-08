Общество
сегодня, 09:35
Одиннадцатиклассники сдают самый популярный предмет по выбору
В Липецкой области ЕГЭ по обществознанию выбрали 2 348 человек.
8 июня основной период проведения ЕГЭ продолжает экзамен по обществознанию. Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, это самый популярный предмет по выбору у одиннадцатиклассников: в нашем регионе в 23 пунктах сегодня его будут сдавать 2 348 человек. А по стране на обществознание зарегистрировано почти 300 тысяч участников.
Экзамен продлится 3,5 часа и состоит из 25 заданий, среди которых 16 — с коротким ответом и 9 — с развёрнутым.
Минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 42 балла.
Свои результаты участники ЕГЭ по обществознанию узнают не позднее 23 июня.
Экзамен продлится 3,5 часа и состоит из 25 заданий, среди которых 16 — с коротким ответом и 9 — с развёрнутым.
Минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 42 балла.
Свои результаты участники ЕГЭ по обществознанию узнают не позднее 23 июня.
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неоднозначник