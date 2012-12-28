Два рыбака оказались на отколовшейся льдине в 50 метрах от берега

К берегу рыбаков доставили спасатели и деревенские жители.

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Льдину с двумя рыбаками отнесло сегодня на середину реки Дон у деревни Парлово Лебедянского. Выручать рыбаков отправился наряд пожарной части № 29 Куликовка-2 Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.«На момент прибытия спасателей, льдину с рыбаками унесло от берега более чем на 50 метров. Спасатели вместе с местными жителями и с помощью лодки эвакуировали мужчин на берег и сопроводили их до личного транспорта. Медицинская помощь любителям зимней рыбалки не потребовалась», — сообщили в Управлении ГПСС.