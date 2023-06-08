Происшествия

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За сутки пожарные трижды выезжали на подгорание пищи в Липецке

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#пожар
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За сутки пожарные трижды выезжали на подгорание пищи в Липецке

Каждый раз к многоквартирным домам направляли несколько отделений спасателей.

Утром 7 июня переполох в доме №14/2 по улице Звездной вызвало подгорание пищи. На возгорание выезжали пять пожарных отделений.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, в 21:59 подгорел ужин в доме №47/3 по улице Космонавтов. И снова на место выезжали четыре пожарных отделения.

А в 22:39 от подгоревшего ужина возникло задымление в доме №1А по улице Невского.
2 297
#пожар
2

Комментарии (2)

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ДЗЮБА Анатолий Петрович

20 минут назад
всему виной ИНТЕРНЕТ и смартфоны
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Думаю

40 минут назад
Всех тик ток задолбал.
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