Сегодня в Липецке: музыкальный сезон всё и что липчан больше всего бесит в их руководителях

Рассказываем всё самое важное про наступивший четверг.

Жару оставим на потом

В Липецке чуть потеплеет, но не до тридцатиградусной жары, а до 25-27 градусов. День пройдёт без осадков.







Отключения воды

В связи с ремонтом на сетях с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители домов на улицах Водопьянова, 16; Фурманова, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 2б, 3, 4, 23а, 23/3, 27, 30а, 32, 36а, 37, 41, 43, 44, 45, 53, 53а, 54, 59б, 59в; а обитатели частного сектора на улицах Зареченской, Земной, Дорожной, Кленовой, Лесопарковое хозяйство, Фурманова.







Отключения света

Электросети сегодня тоже будут чинить, из-за чего с 09:00 до 17:00 не будет света в домах на улицах Агнарской, 31; Городовикова, 11; Жактовской, 1а, 12, 25, 26а, 38; Исполкомовской, 7; Минской, 49а; Ново-Весовой, 26, 33; Паровозной, 11а; Поселковой, 1а, 2а, 4, 30в, 33, 47а; Прудной, 1, 1в, 1г, 1д, 2; Рудничной, 17, 21, 25; Ушинского, 2, 12, 14, 16, 18, 22; в переулке Челюскинцев – дома №№ 1-4.

Полностью обесточат улицы Аллейную, И. Франко, Минина, Посадскую, Ракитную, Рябиновую, Смирнова, Сокольскую, Солнечную, Ударников.





В это же время пропадёт напряжение в селе Ссёлки на улице Космонавтов, 1а, а также в садоводческих товариществах «Металлург-6» и «Ударник».

Пробки

Заторы начинают отравлять жизнь автомобилистам уже с раннего утра, а с 7 часов поток машин только увеличивается, как вода в весеннем ручье. Поэтому напоминаем, что лучше не полениться, а внимательно изучить дорожную обстановку в «Яндекс-пробках» или аналогичных приложениях и выбрать по возможности оптимальный маршрут. Главное помнить – нет такой пробки, которую нельзя объехать. Важно правильно подобрать маршрут.

Конец музыкального сезона (12+)

В Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18) в 19:00 пройдёт закрытие с программой «Фантастическая история».







На сцене выступит лауреат международных фестивалей Липецкий симфонический оркестр под управлением руководителя и главного дирижёра Константина Баркова. Помогут Липецкий камерный хор (главный дирижёр Игорь Цилин), солистка Сабина Касимова (сопрано). В программе прозвучат сочинения В. Моцарта, Г. Берлиоза, К. Сен-Санса, Р. Вагнера, М. Мусоргского, И. Корнелюка.

Кинофеситваль продолжается

В областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) продолжается летний фестиваль детских фильмов «Радуга». Сегодня в 10:00 покажут полнометражный мультик «Волшебная лавка Есении. Выпуск 1» (Россия, 2023, Режиссёр Татьяна Мошкова 0+).

Есения и медвежонок Шмяк находят волшебную книгу и открывают лавку чудес, в которую стекаются все обитатели волшебной страны со своими проблемами и мечтами. Друзья никому не отказывают в помощи, вот только частенько помощь нужна и им самим, ведь Есения очень рассеянная, а Шмяк — медвежонок с чудинкой.

Роли озвучивали Вероника Голубева, Максим Сергеев, Александра Крыщук.

Стоимость просмотра – символические 50 рублей.

«Липецк в цвету»

Конкурс с таким названием решили провести накануне Дня города. Принять участие в нем может любая придомовая территория. Заявку на участие могут направить председатели ТОС, ТСЖ, Совета МКД, старшие по дому, по улице, а также представитель инициативной группы.

Соревноваться будут в цветочном оформлении придомовой территории или индивидуального жилого дома. Конкурсная комиссия оценит общую композицию, оригинальность, красочность цветочного оформления, площадь озеленения, разнообразие ассортимента цветов и растений, благоустройство прилегающей территории.



Заявка и фотоматериалы принимаются до 3 июля по электронной почте: murahovskayaea@lipetskcity.ru или по адресу: г. Липецк, ул. Пролетарская, д. 5, каб. 4. Телефон для справок: (4742) 28-03-83. Подведение итогов и награждение победителей с 4 по 16 июля.

Липчане за то, чтобы не допускать к электросамокатам водителей до 18 лет

56% липчан выступают за то, чтобы ограничить скорость движения электросамокатов и не пускать за руль людей моложе 18 лет. Это выяснилось в ходе опроса SuperJob.







Жители Липецка выступают за ограничение скорости электросамокатов и велосипедов по городу до 15 км/ч. Они считают, что это поможет снизить количество ДТП сучастием двухколёсной техники. При этом против такого регулирования выступают 25% горожан. 17% выступают за более мягкое ограничение возраста водителей – до 14 лет. При этом 8 % прошенных считают предложенные меры слишком мягкими, считая что даже 15 км/ч – слишком высокая скорость.

Ой уж это начальство...

Только 30% липчан ничего не раздражает в их непосредственных руководителях. Это тоже выяснил SuperJob.







67% тайно или явно недолюбливают своё начальство. Самой раздражающей привычкой начальства липчане назвали вспыльчивость и привычку переходить на крик – 9%. Ещё 6% респондентов раздражает некомпетентность руководства. По 5% горожан негативно относятся к таким привычкам руководителя, ложь, неприятие мнения подчиненных, привычку откладывать важные решения на потом и отсутствие дисциплины. По 1% опрошенных раздражают звонки и сообщения после окончания рабочего дня, абьюз, фаворитизм, жадность, злоупотребление полномочиями, игнорирование сообщений.



Женщин чаще мужчин нетерпимы к вспыльчивости и агрессии со стороны руководителя. Прокрастинация и недисциплинированность начальника также больше раздражает женщин. Мужчины же негативно относятся к злоупотреблению полномочиями, некомпетентности и лжи.

Кинопремьеры

Четверг – традиционный день кинопремьер, с самыми любопытными из которых мы вас сейчас познакомим.

«Мармадюк». США, 2022. Мультфильм. Режиссёр Марк А.З. Диппе (6+)

Очаровательный, но неуправляемый дог Мармадюк больше всего на свете любит веселиться со своей семьей, особенно с девятилетним Билли, который снимает крутые видосики. Правда, это всегда приводит к эпическим провалам и регулярным конфузам. Одно из таких видео становится трендовым и попадает на глаза знаменитому собачьему тренеру, считающему себя абсолютным мастером по перевоспитанию четвероногих хулиганов. Приструнить Мармадюка – теперь дело чести и цель карьеры. Вот только кто же кого перевоспитает быстрее?

«Снегирь». Россия, 2023. Драма. Режиссёр Борис Хлебников (18+)

Рыболовное судно «Снегирь» — плавучий дом для банды морских бродяг. Они все разные, но есть кое-что общее — желание взять улов побогаче, хорошо заработать, вернуться на берег живыми. Частью этого мира становятся два новичка — Никита и Максим. Ледяные волны, работа на износ и компания хмурых моряков — не таким им виделся этот летний круиз. С видео для блога придется повременить и недовольство оставить при себе. Море изменчиво, и шторм — не главное испытание, которое ждет команду корабля.

В ролях: Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Евгений Сытый.

«Рождение легенд». США, 2023. Биография, драма, музыка. Режиссер Тимати Скотт Богард (18+)

История рождения легендарной звукозаписывающей компании, которая навсегда изменила мир музыки. Основано на реальных событиях.

В ролях: Мишель Монахан, Джейсон Айзекс, Линдси Фонсека.

Летом так хочется выбраться из привычного круга и вместо работы вдруг перенестись с ветерком на ковре-самолёте на пляж. Но где бы вы не находились, на работе или на отдыхе, нужно не забывать уделять внимание и новостям, без которых современный человек слеп. Липчанам в этом плане повезло: всё самое интересное и полезное собрано в одном месте – на GOROD48. Чаще заходите на сайт, интересуйтесь событиями вокруг и высказывайте свое мнение в комментариях. Начать можете прямо с этой подборки. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.